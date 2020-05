«Le Régional» meurt, terrassé par le virus

«Lors du dernier conseil d’administration, nous avons passé deux heures à débattre pour savoir si nous allions pouvoir faire une dernière édition pour prendre congé de nos lecteurs. Mais on ne peut juste pas… C’est un crève-cœur épouvantable.» Au bout du fil, Stéphanie Simon ne cherche pas à cacher la tristesse qui saccade sa voix. La directrice et rédactrice en chef de l’hebdomadaire couvrant la Riviera et le Chablais a dû annoncer (par visioconférence) la fin de l’aventure à son équipe, cette «famille soudée» de treize collaborateurs, le jour des 25 ans du titre, à quelques éditions de son 1000e numéro.

La tristesse est d’autant plus vive que le journal luttait pour sa survie depuis plusieurs mois, avec une énergie qui était davantage celle de l’espoir que celle du désespoir. «On était presque habitués à aller mal, commente Stéphanie Simon. On bossait dur pour essayer de s’en sortir, des solutions se mettaient en place, on y croyait. Mais le coronavirus nous a terrassés.»

«Dans le monde des médias, il y a ceux qui ont un peu de marge, mais nous, nous étions à la virgule près…»

En sursis concordataire, la publication avait établi un plan de recapitalisation et obtenu le soutien d’ESH Médias en tant qu’actionnaire minoritaire. «Mais le protocole convenu il y a six mois est devenu caduc car nous n’avions pas les moyens financiers d’assumer les premières clauses, se désole la directrice. Dans le monde des médias, il y a ceux qui ont un peu de marge, mais nous, nous étions à la virgule près…»

Dans le communiqué diffusé mercredi, l’équipe de l’hebdomadaire revient sur son long engagement dans sa région, où il était distribué gratuitement à 127'000 ménages et lu par 102'000 personnes, selon les derniers relevés, les meilleurs de son histoire. Elle y regrette «que les Communes, dont la vie était décryptée chaque semaine, ne l’aient pas soutenu, par l’achat de pages communales notamment».

Les treize salariés fixes se retrouvent sans emploi, dont deux apprentis polygraphes. La mort abrupte du journal laissera également en difficulté de nombreux collaborateurs externes (correctrice, pigistes, photographes) et la société de distribution basée à Corsier, qui compte quelque 90 porteurs.