Le SAN dénoncera les chauffards étrangers

Fin de l’impunité pour les conducteurs étrangers pincés sur les routes vaudoises. L’État annonce en effet que, désormais, il avertira les pays dont les ressortissants n’ont plus le droit de conduire en Suisse. La mesure est l’équivalent, pour les permis émis par d’autres pays, du retrait du permis de conduire à croix blanche.

Ce faisant, l’État rompt avec des pratiques qui avaient cours jusque-là. Début février, une enquête du «Matin Dimanche» révélait que plusieurs Cantons – dont Vaud – ne suivaient pas l’ordonnance fédérale leur demandant d’annoncer aux pays étrangers les interdictions de circuler en Suisse qu’ils ont prononcées contre leurs ressortissants.

Trente-six pays concernés

Pour justifier son refus de se plier à l’ordonnance de la Confédération, le Canton avait indiqué qu’il doutait de l’efficacité d’une telle annonce. Il a depuis revu sa position. Dans une réponse à l’interpellation du député Cédric Weissert (UDC) qui s’étonnait de la situation, le Conseil d’État vient de répondre que «suite à des discussions avec l’Office fédéral des routes et au vu des pratiques d’autres Cantons, le Canton de Vaud annonce désormais les interdictions de faire usage d’un permis de conduire passées en force de choses jugées aux autorités compétentes des pays listés dans la circulaire de l’OFROU.» Formellement, c’est le Service des automobiles et de la navigation (SAN) qui doit aviser l’une des trente-six autorités étrangères compétentes avec qui Berne a passé un accord. On y trouve la plupart des pays européens, Irlande incluse, ainsi que des destinations plus exotiques, telles que Taïwan.

Chef du SAN, Pascal Chatagny espère que la nouvelle politique du Canton en la matière puisse porter ses fruits. «Nous ne pouvons pas savoir à l’avance ce que les pays étrangers feront de nos annonces, mais s’ils ont signé la convention, nous pouvons espérer que ce soit pour s’y tenir», glisse le responsable.

Et le chef du SAN de rappeler que les étrangers qui n’ont plus le droit de circuler en Suisse ne sont pas tous à ranger dans la case «chauffards». «Un important excès de vitesse peut suffire.»

L’an dernier, sur les 2652 interdictions de conduire en Suisse prononcées dans le canton de Vaud, la moitié (1389) concernait des conducteurs titulaires d’un permis de conduire étranger et habitant à l’étranger. Et 13 d’entre elles ont été prononcées pour des délits de chauffards, précise encore l’État.

