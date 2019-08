Le Vaudois qui s’est tué en Corse travaillait au CHUV

Le Vaudois qui s’est tué lundi dernier en Corse, en sautant au fond d’une cascade depuis une hauteur de 15 mètres, habitait dans la commune de Trélex. Il travaillait au CHUV. C’est lematin.ch qui a révélé ces informations sur son site mercredi.

Le drame s’est déroulé en fin de journée au lieu dit des «Trois Bassins», à Chisa, en Haute-Corse, «un endroit bien connu de la région pour ce genre d’accident», selon les pompiers. Ils sont des centaines de touristes chaque année à sauter depuis les rochers dans les eaux de la rivière. Selon une employée de la commune corse interrogée par le média en ligne, le Vaudois se serait mal réceptionné après son saut. «Un de ses genoux a cogné son crâne, il avait un gros hématome. Il a perdu connaissance. Le malheureux est ensuite resté coincé par 6 ou 7 mètres de fond, un pied pris entre deux rochers.» Il est mort noyé.

Les pompiers ont été alertés presque aussitôt. Un véhicule de radio médicalisé de Ghisonaccia et un de secours aéronautique ont été mobilisés, ainsi que l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 2B. Les secouristes ont retrouvé le corps du Vaudois deux heures après son saut. Le drame s’est déroulé sous les yeux de sa compagne et de ses trois enfants. Choqués, ils ont été pris en charge par les secours avant d’être conduits dans un gîte communal. La victime travaillait au CHUV, à Lausanne. Collaborateur au Centre des formations, il était responsable des technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE).