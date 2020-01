Le vert Christian van Singer prend sa retraite politique

Le député et ancien conseiller national Vert Christian van Singer quitte le Grand Conseil. Âgé de 70 ans, il dit vouloir «laisser la place à plus jeune» que lui. Dans sa lettre de démission, il énumère ses sujets de prédilections: protection de l’environnement, opposition au nucléaire et aux OGM, à la pollution chimique, protection du patrimoine, défense du service public, soutien aux chômeurs.

Pilier de la section vaudoise de Sortir du nucléaire, il fut membre de l’Assemblée constituante vaudoise, député de 2000 à 2007, puis conseiller national de 2007 à 2015. Il est revenu au parlement cantonal en 2017.

Citoyen de Lutry, Christian van Singer a été professeur de physique.