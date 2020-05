Le bio bourgeonne dans les prés et en ligne

Apiculteur et viticulteur bio, Gabriele Bianchi aurait dû participer à la foire Bio-Agri et Bio-Vino, ce week-end, sur le site du domaine pédagogique cantonal de Grange-Verney, à Moudon. Avec la permaculture comme thème central de cette édition 2020, son Tessin natal devait être l’invité d’honneur d’un rendez-vous qui draine facilement 15000 visiteurs sur place.

Mais ça, c’est ce que les organisateurs avaient prévu avant la crise du coronavirus. Dans un secteur en progression constante, qui vient de franchir les 10% de parts de marché l’an passé, l’organisateur Franck Siffert et son équipe n’ont pas voulu baisser les bras.

Ainsi, samedi matin, Gabriele présentait ses spécialités de syrah, merlot, chardonnay ou de miel depuis ses parcelles d’Arogno. «Pour présenter un produit qui sort de l’ordinaire, j’ai eu l’idée de faire vieillir un vin mousseux rosé à 20 mètres au fond du lac de Lugano, où le mouvement de l’eau fait travailler les levures», explique-t-il au micro de Franck Siffert, après une brève présentation vidéo à destination du public connecté.

Thèmes abordés en discussion

C’est ainsi que se déroule la plus importante foire agricole et viticole biologique de Romandie en cette année particulière. Tous les rendez-vous ont été proposés en ligne, en plateau depuis Moudon, tout en respectant les consignes de distanciation sociale, ou à distance par les moyens techniques actuels.

Plantons, vins, plantes médicinales ou secteur réservé au bétail étaient notamment prévus sur place. «Notre idée était de reprendre ces différentes zones et de les présenter sous forme de discussion», présentait Franck Siffert, agriculteur à Bonvillars, en début de semaine. Avec l’association Bio-Vaud, l’option d’une annulation pure et simple du rendez-vous n’a ainsi pas été longtemps à l’ordre du jour.

«Alors que nous préparions le communiqué de report, Franck a eu l’idée de cette foire virtuelle, dont le financement était possible, notamment grâce à nos partenaires financiers, dont le canton de Vaud», souligne Matthieu Glauser, président de Bio-Vaud et intervenant sur le plateau. Les participants ayant de toute manière arrêté la date dans leur agenda, il n’a pas été compliqué de les convaincre de se prêter au jeu, même si tous ne maîtrisaient pas forcément les techniques actuelles.

Entre le site de la foire et les plateformes Youtube et Facebook, des centaines de téléspectateurs ont suivi les débats sur la journée. «Les vidéos resteront aussi en ligne et nous serons utiles au niveau marketing à l’avenir», ajoute le président, heureux du succès actuel du bio.

Plus de 10% en 2019

Courant 2019, la Suisse romande est devenue la région du pays à consommer le plus de produits issus de l’agriculture biologique. Au total, 10,5% des denrées achetées étaient bio. Au niveau suisse, la barre des 10% a également été franchie pour la première fois avec 10,3% au total (10,4 en Suisse alémanique).

Au total, 7300 entreprises respectent désormais le cahier des charges en Suisse et au Liechtenstein et cultivent 169360 hectares, soit un sixième de la surface utile du pays. Le chiffre d’affaires du secteur est passé de 2,2 milliards de francs à 3,2 milliards en cinq ans (377 francs par habitant), communiquait la faîtière Bio-Suisse la semaine dernière.

