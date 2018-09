Le calvaire des jeunes pour dégotter un job sur le Net

«C'est déjà très compliqué d’obtenir une réponse quand on postule à une annonce publiée sur un site Internet, explique un illustrateur de formation domicilié dans la région lausannoise. Mais en plus, la majorité des offres d’emploi adressée aux jeunes, formés ou pas, concerne du baby-sitting ou des cours particuliers pour du soutien scolaire. Ce sont des jobs pas très bien payés et peu stimulants.» Âgé d’une vingtaine d’années, le jeune homme souhaite rester anonyme. «Avant de trouver mon emploi dans la restauration à Genève, je me baladais régulièrement sur les plateformes spécialisées pour gagner un peu d’argent. J’en ai essayé une multitude et c’est partout la même chose: il y a trop de personnes qui cherchent du travail par rapport à la demande des employeurs.»

Les groupes sur les réseaux sociaux et les sites Internet destinés aux jeunes à la recherche d’un petit job abondent. Dans cette nébuleuse de plateformes, l’association adosjob.ch fait figure de référence en Suisse romande. Elle publie les annonces qu’elle reçoit gratuitement, que ce soit des offres de stages, des jobs pour étudiants, des contrats à durée déterminée ou non. Mais si les jeunes en recherche d’emploi s’inscrivent en masse sur son site, les employeurs, eux, manquent à l’appel.

Le compteur qui figure sur la page d’accueil de la plateforme affiche 6173 membres actifs pour 209 propositions de jobs et 901 candidatures envoyées. Soit un ratio de plus de quatre candidatures par offre d’emploi. Difficile de sortir du lot dans de telles conditions. «On n’a pas besoin de faire de publicité pour attirer les 15-25 ans sur notre site, confie Philippe Nussbaum, secrétaire général de l’association active depuis 2002. Ils nous trouvent facilement depuis les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche. Par contre, nous ciblons les entreprises pour les pousser à publier des offres d’emploi chez nous. C’est le nerf de la guerre.» Avec un succès mitigé pour l’instant, comme l’attestent les chiffres. «En proportion, peu de membres actifs postulent, poursuit le seul salarié d’adosjob.ch. Certains sont inscrits et attendent de voir une offre qui les intéressera plus que des petits boulots ponctuels. C’est aussi notre travail d’essayer de trouver des jobs attractifs. Mais à l’heure actuelle, il y a une féroce compétition entre les jeunes qui postulent.»

L’illustrateur lausannois était justement dans cette situation: «adosjob.ch propose une newsletter pour être alerté lorsqu’une nouvelle offre d’emploi est publiée sur son site, assure-t-il. Je m’étais inscrit dans l’espoir de tomber sur quelque chose d’intéressant et de pérenne, mais ce n’est jamais arrivé.» Si l’équipe chargée d’adosjob.ch redouble d’efforts dans le but d’attirer les patrons, Jean-Marc Beyeler, chef du service juridique du Centre Patronal (CP), estime que ces tentatives n’auront pas forcément l’effet escompté. «Les employeurs n’ont de loin pas tous besoin de passer par ce type de plateforme pour engager des jeunes, affirme-t-il.

Pour ce qui concerne les petits jobs, leur réseau (enfants de collaborateurs, d’amis ou de connaissances) est souvent suffisant. Il convient par ailleurs de savoir que le CP met à disposition une permanence juridique qui permet aux employeurs de se renseigner sur les conditions d’embauche dans ce genre de cas.» Cette dernière est, de son aveu, relativement peu sollicitée pour l’emploi de jeunes, sauf avant les vacances scolaires. Pas de quoi décourager Philippe Nussbaum. «On doit encore se faire connaître, tempère-t-il. L’objectif est bien évidemment d’être reconnu comme un partenaire fiable: chez nous, les jeunes ne postulent pas seulement. Ils peuvent apprendre à se vendre, à faire un CV ou encore une lettre de motivation. Ces compétences sont reconnues et appréciées par les employeurs.»

Question générationnelle

Le réseau des employeurs ne serait pas le seul facteur qui expliquerait leur désamour des sites d’annonces. «Je n’ai pas l’impression qu’on puisse trouver le job de sa vie sur ces plateformes, poursuit Jean-Marc Beyeler. Mais peut-être qu’un responsable des ressources humaines de la nouvelle génération sera plus enclin à publier des offres d’emploi sur des sites extérieurs aux canaux de son entreprise qu’un de ses confrères plus âgé. En réalité, explique-t-il, la manière de postuler a très peu changé ces dernières années, sauf peut-être que le courriel est de plus en plus utilisé. Les jeunes déjà formés ciblent les entreprises qui les intéressent et qui cherchent à recruter. Les candidatures spontanées restent aussi une méthode souvent employée.»

Dans tous les cas, les étudiants qui veulent rentrer sur le marché du travail et qui n’ont pas les appuis ou «pistons» pour le faire sans accroc continueront de scruter les sites d’annonces. «Je crois que les employeurs peuvent tirer avantage des plateformes comme adosjob.ch, argumente l’illustrateur qui, du moins pour l’instant, a mis de côté ses stylos pour se mettre aux fourneaux. Ils y ont à disposition des jeunes qui veulent tous la même chose: bosser.» (24 heures)