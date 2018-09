Le canton actionne son dispositif de prévention de la radicalisation.

Adopté en juin dernier par le Grand Conseil, ce dispositif s’intègre dans la mise en place d’une politique publique coordonnée en matière de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent. Son objectif est de prévenir la rupture familiale, scolaire ou professionnelle et de maintenir le lien avec les personnes qui pourraient se tourner vers des idéologies radicales.

La permanence téléphonique gratuite, au 0800 88 44 00, est à disposition de l’ensemble de la population vaudoise dès aujourd'hui. Son but est de permettre aux personnes qui seraient confrontées à des inquiétudes, doutes ou questions de signaler des situations qu’elles estiment problématiques et d’obtenir des réponses à leurs interrogations. Cette permanence téléphonique sera assurée par des collaborateurs de la centrale d’engagement et de transmission de la Police cantonale vaudoise formés à cet effet.

Un formulaire de contact est également disponible sur le site internet du canton de Vaud. La stricte confidentialité des demandes et coordonnées des personnes qui procéderont à un signalement, par téléphone ou internet, est garantie.

Par ailleurs, un groupe pluridisciplinaire assurera la prise en charge de cas individuels, ainsi que leur suivi. Présidé par le Préfet du district de Lausanne, ce groupe opérationnel peut recourir à des partenaires externes en vue de proposer les mesures nécessaires à désengager et à réintégrer les personnes impliquées dans des processus de radicalisation et d'extrémisme violent.

(24 heures)