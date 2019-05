Le «centre bis» d'Épalinges aux bons soins des étudiants

Ils sont une trentaine à s’affairer sur le chemin des Croisettes. Certains vissent ou coupent du bois. D’autres tracent des marques bleues au sol. Eux, ce sont les étudiants de l’EPFL issus des filières architecture, science de l’environnement et génie civil (ENAC) qui, pendant une semaine, ont imaginé le futur visage d’une des rues les plus singulières de la commune.

«Le chemin des Croisettes, c’est l’autre centre d’Épalinges avec celui de la Croix-Blanche. La Municipalité a organisé une démarche participative pour repenser cet axe. Il en est ressorti que les habitants veulent y accentuer la vie de quartier», explique Franziska Meinherz, doctorante à l’ENAC.

En collaboration avec l’atelier d’urbanisme Olga, et en partenariat avec les autorités locales, les étudiants ont pris possession du chemin lundi dernier. Ils se le sont approprié, ils ont sondé les riverains pour imaginer de nouveaux aménagements et flux piétonniers, avant de tirer un diagnostic. Et de se relever les manches.

En mai, la vitesse sera limitée à 30 km/h, histoire de préfigurer la zone de rencontre qui sera instaurée définitivement en octobre prochain. D’ici là, les idées des étudiants seront testées grandeur nature: des gradins escaliers seront construits pour abolir des niveaux et offrir aux piétons de nouvelles traversées, un serpent en bois devant la Coop pour délimiter une zone de jeux pour les enfants et une autre, avec des tables et des assises, pour les piétons. «L’idée est d’ouvrir le regard en offrant de nouvelles possibilités», résume Franziska Meinherz. (24 heures)