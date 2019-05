Le chef qui doit réformer le SPJ est confirmé

En octobre 2018, alors que la conseillère d'Etat Cesla Amarelle avait poussé dehors le chef du Service de protection de la jeunesse (SPJ) Christophe Bornand, Frédéric Vuissoz était nommé ad interim. Alors à la tête de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles qui venait de mettre fin au principe des curateurs contraints, il était désigné pour mettre en oeuvre les premières réformes à la suite de l'affaire du père abuseur qui avait choqué l'opinion publique. A l'époque, «24heures» avait laissé entendre qu'il serait nommé définitivement. C'est chose faite, à la suite de la mise au concours du poste, en novembre dernier. Cesla Amarelle annonce cette confirmation ce vendredi matin aux collaborateurs.

Le SPJ est l'une des entités vaudoises les plus chargées de ressentiments et de critiques tant les situations qu'il gère sont complexes et entourées d'émotions. En mars 2018, un père qui avait commis des violences et des abus sexuels sur une grande partie de ses huit enfants était condamné à 18 ans de prison. Et son épouse, jugée complice, a pris trois ans, dont six mois ferme. Ce procès a provoqué une déflagration face à l'impuissance du SPJ dans cette affaire parcourue d'occasions manquées d'agir.

En septembre 2018, le rapport de l'ancien juge fédéral Claude Rouiller jetait une lumière crue sur les défaillances du système de protection de l'enfance, impliquant également la justice de paix. Un mois plus tard, la cheffe du Département de la formation et de la jeunesse, Cesla Amarelle, débarquait le chef du SPJ, Christophe Bornand. La responsable de l'Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Nord vaudois était poussée vers la sortie peu après.

Poste mis au concours

Le chef du SPJ confirmé, Frédéric Vuissoz, devra mener les réformes recommandées par le rapport Rouiller. Cesla Amarelle avait affirmé, au début du mois d'octobre 2018, qu'elle cherchait une personnalité capable d'introduire des «améliorations adéquates afin de prévenir des manquements». L'enquête menée par l'ancien juge fédéral a en effet montré que, dans l'affaire du père abuseur, la hiérarchie du SPJ et la justice de paix n'avaient pas tenu compte des signaux révélateurs de l'horreur subie par huit enfants.

Immense défi

La Commission de gestion du Grand Conseil s'est aussi penchée sur la situation du SPJ. Son rapport pour l'année 2018, rendu public en avril dernier, relève que des réformes ont déjà commencé. Mais le défi est immense: «Il a été constaté que, ces dernières années, la politique de la jeunesse avait été développée, mais la protection de l'enfant oubliée. Il est alors essentiel que le volet protection soit développé. Si les chiffres sont stables, les cas de maltraitance ne diminuent pas. Actuellement, 6500 situations relèvent de la protection de l'enfant», affirme la Commission de gestion.

Ce rapport met aussi en évidence l'indispensable réforme du fonctionnement des offices régionaux de protection des mineurs: «Chaque ORPM fonctionnait selon ses propres pratiques, sans ligne directrice, conduisant, dans certains offices, à un manque d'organisation empêchant la remontée des informations. Tout était cloisonné, relativement secret, restreignant l'accès à l'information, ce d'autant plus que la politique d'archivage s'avère inexistante.»

Soutien aux collaborateurs

La question des ressources humaines est aussi soulevée par la Commission de gestion: «La mise en place d'un support afin d'aider les collaborateurs à faire face à la fatigue, à la lassitude du métier, est d'actualité.»

(24 heures)