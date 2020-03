Le château d’Hauteville va subir une cure de jouvence à 37 millions de francs

La mise à l’enquête de la rénovation du château d’Hauteville n’a suscité aucune opposition. Après avoir acquis l’an passé l’édifice pour près de 50 millions de francs, l’université américaine Pepperdine investit 37 autres millions pour sa restauration et son réaménagement en campus universitaire. «C’est un engagement extraordinaire, se réjouit Alain Bovay, syndic de Saint-Légier. Pour notre commune, cela constitue une véritable aubaine après une longue période de craintes au sujet de ce monument en état de délabrement et qui était à vendre durant une décennie.»

Après une phase préparatoire, et la mise sous protection de certaines façades par des échafaudages, les travaux vont être lancés. Ils dureront près de deux ans. «Ils comprennent la rénovation du bâtiment principal et de l’orangerie ainsi que la mise en place d’un chauffage à distance dans la grange à l’entrée du domaine», explique l’architecte, Nicolas Delachaux, également auteur des rénovations des châteaux Saint-Maire à Lausanne et de Prangins. L’an passé, un avant-projet avait déjà été soumis à l’enquête préalable auprès des services de l’État et de l’Établissement cantonal d’assurance. Et l’ensemble du domaine d’Hauteville avait été classé monument historique.

Avec ses salons d’époque, le corps principal du château deviendra le lieu pédagogique et administratif du campus. Les façades peintes et les riches décors intérieurs seront restaurés. La grande cave, avec la salle des pressoirs en voie de réhabilitation, sera transformée en lieu de réception. Les combles seront aménagés en dortoirs. Une série de chambres supplémentaires prendront place à l’étage. Ce qui permettra d’accueillir un total de 82 étudiants dans le corps principal du monument. Un ascenseur sera placé dans l’aile ouest pour les personnes à mobilité réduite. Piquant: l’appartement du directeur, garant du bâtiment et de ses élèves, sera aménagé dans les anciennes écuries. Car de là, on voit tout, ou presque.

Chauffage écologique

Le corps bâti formé de l’orangerie et du bûcher abritera le réfectoire, une cuisine professionnelle, un logement de surveillant ainsi que 30lits supplémentaires pour les étudiants. Pour des raisons de sécurité, une piste d’accès pour les pompiers sera aménagée à l’ouest de la façade nord. Dans un souci de respect du bâtiment, le choix de la source de chaleur s’est porté sur un chauffage à distance à plaquettes issues des forêts communales. Et le toit de la petite annexe triangulaire sera couvert de panneaux photovoltaïques.

L’ouverture de l’école est prévue en septembre 2022. Pepperdine transférera à Saint-Légier son université existante à Lausanne pour en faire son plus important campus hors des États-Unis, devant ceux de Londres, de Shanghai, de Buenos Aires, de Florence et de Heidelberg, en Allemagne. Il comptera entre 75 et 120 étudiants.

À Saint-Légier, on applaudit des deux mains. Car le village, déjà siège de l’École internationale du Haut-Lac, pourra se targuer d’une offre importante dans le domaine des écoles privées. «L’Université Pepperdine sera un acteur économique, mais aussi social, relève Alain Bovay. Elle veut s’intégrer dans la communauté locale. D’ailleurs, un de ses chœurs se produira déjà en juillet dans notre village.» Pepperdine organisera aussi des événements publics au château.

Construit en 1760, le monument était resté jusqu’en 2019 aux mains de la famille Grand d’Hauteville. Il constitue l’un des rares témoignages presque intacts du patrimoine vaudois des XVIIIe-XIXe siècles.