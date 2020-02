Le ciel vaudois en feu embrase les réseaux sociaux

Ces derniers jours, cet hiver aux températures printanières a offert du beau temps et ainsi ces splendides couchers de soleil que l'on affectionne au bord du lac Léman, et un peu partout dans le canton. Vous les avez immortalisés? Envoyez-nous vos photos à 24heures.web@24heures.ch ou via nos réseaux sociaux par message privé sur Facebook et Twitter, ou encore Instagram grâce au hashtag #24hciel.

En attendant le retour du froid et de la neige dès mardi, il sera encore temps, ce lundi, de vous armer de vos appareils photo et autres smartphones pour contribuer à notre sélection!

Si vous êtes équipés d'un drone, vous pourrez imiter cet internaute qui a réalisé des images magnifiques depuis Sauvabelin, à Lausanne:

(Source YouTube, Pascal Roserens)

Mais c'est aussi tout le reste du canton de Vaud qui a pu bénéficier des merveilleux paysages offerts par le crépuscule, comme ici à Yverdon:

(Source YouTube, César Brunner)

Ou encore la vallée de Joux:

(Source YouTube, H3lly)