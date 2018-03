Le commandant de la police cantonale se dit mal pris face aux chefs communaux

C’est un sujet sensible, qui risque de mettre le feu aux poudres au Grand Conseil. Dans quelques semaines, les parlementaires devront dire s’ils veulent élargir les prérogatives de Jacques Antenen, le commandant de la police cantonal. L’idée, proposée par Serge Melly (Vaud Libre), est en quelque sorte d’en faire le boss des neuf chefs des polices communales et intercommunales.

C’est dans ce contexte que le commandant de la police cantonale s’est exprimé devant une commission parlementaire ces derniers mois. Le rapport, basé sur ses déclarations, montre un certain embarras de la part de cet ancien juge d’instruction cantonal face aux commandants des polices communales et intercommunales. Il se retrouverait «dans une situation parfois ambiguë».

D’où vient cet embarras? Depuis 2012, Jacques Antenen préside la direction opérationnelle de la police coordonnée, à laquelle siègent aussi deux commandants de polices communales: Lausanne et Nord vaudois. Ce trio fonctionne par consensus et Jacques Antenen tranche, si besoin, selon la loi.

La réalité semble plus complexe, à lire le rapport qui cite Jacques Antenen de manière indirecte. «Le consensus est effectivement la solution idéale. Mais, dans la pratique, il est très difficile de mettre d’accord des petits corps de police et des plus grands», indique le document.

«Intérêts locaux»

Le texte poursuit: «Lorsque la police cantonale souhaite aller vers une mise en commun des ressources, elle se heurte à des intérêts locaux ou régionaux qui perturbent le raisonnement d’ensemble. Les commandants locaux se réfèrent alors à l’autonomie communale. Et, soit à défaut d’un intérêt fondamental soit pour des questions financières, ils peuvent empêcher l’adoption d’un plan commun onéreux, comme par exemple l’informatique.»

Résultat: Jacques Antenen «doit donner des gages aux policiers communaux et intercommunaux» et montrer aux policiers cantonaux qu’il est «également leur commandant». Désormais, ni Jacques Antenen ni les commandants communaux ne souhaitent s’exprimer publiquement avant les débats du Grand Conseil. Confiance et amélioration

Les jeux sont loin d’être faits. Si 87 des 150 députés sont issus d’une commune avec police, certains militent pour renforcer le rôle de Jacques Antenen. C’est le cas de deux autres membres de la commission: la socialiste Myriam Romano-Malagrifa, municipale à Renens, et le libéral-radical Nicolas Croci-Torti, municipal à Ollon.

Ils disent garder toute confiance en leur police locale. Mais ils émettent des critiques contre le système, dans la ligne d’un audit publié l’an dernier par la Cour des comptes. Celle-ci pointait des «blocages» dus à des «divergences d’intérêts».

«La Cour a mis le doigt sur des dysfonctionnements et, si chacun reste dans son coin à défendre sa propre police, nous n’arriverons à rien, estime Myriam Romano-Malagrifa. Prendre trop de temps pour se mettre d’accord se fait au détriment de la sécurité.» Nicolas Croci-Torti ajoute: «Même si des points restent à améliorer et que les coûts ont explosé, le système de police communale offre de meilleures prestations en termes de proximité. Mais le consensus a ses limites et risque parfois de faire traîner les choses. Il y a des possibilités d’amélioration pour des missions de sécurité cantonale ou intercantonale.»

Retour de D’Artagnan

Mais les polices communales ne manquent pas de soutien. L’opposition à un élargissement des prérogatives du commandant de la cantonale se prépare. Certains soupçonnent un retour des perdants de 2009, lorsque les Vaudois avaient enterré l’initiative D’Artagnan «Pour une police unifiée».

Sans aller jusque-là, le député libéral-radical et syndic d’Yverdon Jean-Daniel Carrard rappelle que la loi permet déjà à Jacques Antenen de trancher. Il a présidé la commission qui a entendu Jacques Antenen et il réfute l’image de chefs locaux aux intérêts divergents. «Ce ne sont pas des roitelets, qui mettent des bâtons dans les roues de la police cantonale. Ils sont de bonne volonté et les autorités communales attendent des résultats en matière de sécurité. La Cour des comptes demande de rendre plus performantes les structures de la police coordonnée, mais pas de donner davantage de pouvoir à quelqu’un.»

Devant la commission, la police cantonale a tout de même cité des dossiers qui coinceraient: directives sur les chiens policiers et sur la formation au maintien de l’ordre, absence de scanner 3D pour les accidents dans les polices communales, absence de fréquence radio commune. Marc Vuilleumier, qui a fait partie de la commission, ne croit pas en ces arguments. «C’est du détail. Si c’est ça le problème, c’est un peu faible», tranche le député POP et ancien municipal lausannois de la Police. «Quand je demande des exemples sur le terrain où la coordination ne fonctionne pas, on ne peut pas m’en sortir. L’état d’esprit a toujours été le consensus.» (24 heures)