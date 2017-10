Le consommateur ne paiera plus la justice

La voiture d’occase pas chère était tout sauf une bonne affaire, l’ordinateur plante au dixième démarrage, le canapé acheté au Comptoir n’est pas de la bonne couleur, et, bon sang, on n’a jamais commandé ces fichues bouteilles de vin! Pour faire valoir leur droit devant un tribunal, les consommateurs ne paieront plus de frais de justice, a décidé hier le Grand Conseil.

Enfin, ça dépend des cas. Un garde-fou a été proposé par les Vert’libéraux, qui a séduit le PLR et l’UDC: la dispense ne concernera que les affaires dont la valeur litigieuse n’excède pas 10'000 francs. Ceux pour lesquels on hésite à intenter un procès, car le jeu n’en vaut pas la chandelle. Un consensus à la vaudoise, car tant le motionnaire Jean-Michel Dolivo (SolidaritéS) que le Conseil d’Etat et la gauche ne voulaient aucune limite, alors que la droite ne voulait aucune gratuité.

N’allez pas croire que les élus ont fumé le calumet de la paix en savourant cette juteuse poire coupée en deux. Car après avoir imposé le plafond litigieux à 10'000 francs, UDC et PLR ont annoncé lors du vote final qu’ils comptaient refuser quand même ce projet de loi, dont ils ne voulaient, dès l’origine, pas entendre parler. Encore une fois, ce sont les Vert’libéraux, faiseurs de rois, qui ont fait pencher la balance en faveur de leur compromis.

Reste que le camp rose-vert a peu goûté à ce «virage surprise» des partis bourgeois qui aurait pu faire s’écrouler l’édifice. «Irrespect!» «Jeu sinistre!» «Incohérence!» «Vous retournez votre veste en tweed pour nous montrer vos pois rosés, mais ce projet de loi répond à un besoin de la classe moyenne», a lancé la socialiste Jessica Jaccoud. Ces «leçons de morale politiques» n’ont pas fait s’empourprer les joues des députés de droite. «Deux visions s’opposent clairement depuis le début, et lors des débats de fond sur les articles, nous avons essayé de les améliorer pour aller dans notre sens. C’est le jeu parlementaire», a relevé le libéral-radical Mathieu Blanc.

Mauvaise solution

Sur le principe en effet, la droite n’a jamais soutenu la gratuité, qui selon elle devrait rester circonscrite aux pans du droit touchant les besoins «vitaux», à savoir le droit du bail et du travail. «La gratuité est une mauvaise solution qui porte en elle le germe de la multiplication des procédures et ne simplifiera rien», a argué le PLR Marc-Olivier Buffat. «La justice n’est pas gratuite, c’est l’impôt qui financera cette mesure», a renchéri Philippe Jobin, chef du groupe UDC. D’ailleurs, le coût que cela représente n’est pas chiffré par le Conseil d’Etat. Ce dernier doit désormais fixer la date d’entrée en vigueur de la loi.

Présidente de la Fédération romande des consommateurs (FRC), Sophie Michaud Gigon salue l’avancée, mais regrette la limite, «trop basse», de 10'000 francs. «On estime que 30% des affaires dépassent cette valeur litigieuse. Notamment la plupart des contrats de leasing. Avec un plafond à 30'000 francs (ndlr: comme dans le canton de Genève), on toucherait déjà 90% des cas.» Et d’ajouter que la gratuité de l’accès au tribunal n’est pas la panacée. «C’est mieux que rien, mais ce qui coûte cher, ce sont les frais d’expertise et les honoraires d’avocat.» (24 heures)