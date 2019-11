Le contrôle des loyers, un frein aux rénovations?

Un calcul complexe et contesté

La bataille contre le contrôle étatique des loyers, lorsque des travaux sont entrepris dans un immeuble, ne date pas d’hier. Le Canton utilise une méthode de calcul dite «de la valeur objective», qui tient compte notamment de la valeur ECA à neuf de l’immeuble, de sa situation, de son environnement, de sa vétusté et du niveau de l’état locatif pratiqué avant travaux.



Très complexe, ce calcul est contesté par les milieux immobiliers depuis longtemps. En 2017, le Tribunal cantonal a donné raison à l’État, qui fixait à 902 francs par mois le futur loyer exigible pour trois appartements de 2 pièces de 63 m2. Vacants, ceux-ci allaient faire l’objet de travaux de rénovation en profondeur pour environ 123 000 francs. L’ancien loyer était d’environ 668 francs par mois, et le propriétaire estimait admissible de le faire passer à 1381 francs.



Dans l’exemple fourni par cette jurisprudence, le loyer plafonné revenait à 172 francs le m2 par an. Soit moins que les limites fixées dans le règlement de la LPPPL pour la catégorie des «logements à loyer abordable», qui varient, selon leur nombre de pièces et leur région, entre 204 et 250 fr. le m2/an.



Un constat qui a amené l’UDC Philippe Jobin à déposer une motion au Grand Conseil mardi dernier, demandant que les loyers contrôlés ne puissent pas être inférieurs à ces limites. «Les propriétaires peuvent se trouver dissuadés d’entreprendre des travaux de rénovation dans la mesure où les rendements des investissements sont insuffisants et peuvent varier fortement d’un cas de figure à l’autre», argue-t-il. Le texte sera étudié par une commission.