Le cours sur l’histoire de la Palestine se fera dans une version moins polémique

C’est l’épilogue d’une crise qui durait depuis l’été 2018. La Haute École pédagogique (HEP) Vaud a modifié il y a quelques jours le contenu de son colloque consacré au conflit israélo-palestinien en 1948. Ce que les Palestiniens nomment Nakba («catastrophe»). La conseillère d’État Cesla Amarelle (PS) avait fait suspendre le cours l’an dernier, se disant «inquiète pour l’équilibre des points de vue». La nouvelle mouture, prévue les 29 et 30 avril, implique toujours la participation de deux historiens israéliens très controversés, (Ilan Pappé et Shlomo Sand) ainsi que de l’ambassadeur de Palestine auprès de l’Unesco, Elias Sanbar. S’y ajoutent quatre personnalités: Ilan Greilsammer, professeur de sciences politiques à Tel-Aviv, Benny Morris, historien israélien, Emmanuel Navon, expert en politique internationale à l’Université de Tel-Aviv, et Rosie Pinhas-Delpuech, directrice de la collection Lettre hébraïques chez Actes Sud.

«Ce panel offre désormais un large éventail de courants de pensée, se félicite Guillaume Vanhulst, recteur de la HEP. Mais il n’est pas question d’organiser des débats entre les intervenants. Ce cours ne vise qu’à apporter des connaissances utiles aux enseignants du secondaire, qui ont souvent affaire à des questions ou des rumeurs sur le sujet.» Afin de bien marquer la limite entre enseignement et débat politique, l’institution veillera à ce que tous les participants soient des enseignants en histoire. Ils devront produire leur invitation ainsi qu’une carte d’identité à l’entrée.

Le syndicat approuve

Cette nouvelle mouture ne semble plus susciter de critiques. Même le syndicat SUD, qui avait dénoncé l’intervention de Cesla Amarelle en 2018, s’en félicite: «La qualité des intervenants supplémentaires est indiscutable, réagit Gilles Pierrehumbert, secrétaire fédéral du syndicat. Vu les pressions extrêmement fortes de ces derniers mois, l’essentiel est que le cours ait lieu.»

L’an dernier, Cesla Amarelle avait été alertée par de nombreux observateurs inquiets du déséquilibre des participants. Des membres du collectif Urgence Palestine avaient, par la suite, critiqué son intervention. Alors que la crise prenait de l’ampleur, la HEP a cherché longtemps un intervenant susceptible de rééquilibrer le cours: elle a essuyé au moins six refus. «Un seul orateur n’était visiblement pas suffisant, vu l’état de tension qui règne autour de ce conflit, constate Guillaume Vanhulst. Certains ont cru que nous voulions faire de la propagande, cela n’a jamais été notre intention.» (24 heures)