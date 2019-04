Le cursus ouvert à tous sera gratuit pour les plus motivés

Louée par le président de l’EPFL Martin Vetterli (24 heures du 24 janvier 2018), qui se réjouissait de l’ouverture de l’institution à des personnes qui n’ont pas fait d’études, l’Extension School, qui entend enseigner les nouvelles technologies au plus grand nombre, continue d’étoffer son offre.

Formation complète

Après une première volée très pointue consacrée au Machine Learning, l’école étendue s’est ensuite ouverte aux débutants qui voulaient se familiariser avec internet, comprendre le monde des data ou encore apprendre les bases de la programmation. Le tout pour un écolage mensuel oscillant entre 300 et près de 500 francs. Mais, dernière innovation proposée par l’Extension School, certaines de ses formations seront gratuites.

Grâce à l’appui de la Fondation swissUp de Daniel Borel, l’EPFL est en effet sur le point d’offrir gratuitement une formation complète, couronnée par un Certificate of Open Studies (COS) à une centaine de personnes. Originalité de la démarche: les candidats les plus motivés décrocheront la timbale. En l’occurrence une bourse «My Digital Future» donnant droit à la formation de 600 à 800 heures de cours autour d’internet, de la programmation et du développement web. «L’EPFL seule n’aurait pas le droit de sélectionner des candidats sur la base de la motivation. Mais avec le concours d’un tiers, c’est possible, explique Marcel Salathé, directeur académique de l’Extension School. Beaucoup de gens à qui ils manquent des compétences numériques veulent se réorienter professionnellement mais ne savent pas comment s’y prendre. Nous pouvons les y aider, en particulier s’agissant du virage numérique. À eux de nous convaincre de leur motivation et de nous expliquer ce qu’ils comptent retirer de la formation, grâce à une vidéo qu’ils peuvent nous envoyer.»

Pour postuler, aucun prérequis en termes de compétences ou de diplôme préalable n’est demandé. Seules conditions: être résident suisse et manier la langue de Shakespeare, les cours étant donnés en anglais.

Swisscom intéressé

Avec cette nouvelle offre, l’Extension School ajoute ainsi une nouvelle corde à son arc. En parallèle, elle continue de se développer. Cible de railleries à ses débuts, elle séduit toujours plus. «De nombreux employés de l’école sont intéressés par nos formations, de même que des entreprises externes, à l’image de Swisscom. Plusieurs de ses employés sont également inscrits.»

Inscriptions: www.mydigitalfuture.ch (24 heures)