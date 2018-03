Le délicat contrôle fiscal imposé au grand argentier

Un contrôle fiscal, ça consiste en quoi?

Deux contrôles

Pascal Broulis sera soumis à un double contrôle fiscal, l’un effectué par l’Inspectorat fiscal (une division de la Direction générale de la fiscalité), l’autre par un expert indépendant, qui pourrait être l’avocat genevois Xavier Oberson. Le Conseil d’État espère que ces contrôles seront réalisés dans des délais raisonnables. Combien et quelles déclarations d’impôt du magistrat seront vérifiées? Aucune décision n’a encore été prise sur ces points.

L’Inspectorat fiscal

Les collaborateurs (35 équivalents plein-temps) de cette division qui dépend du conseiller d’État… Pascal Broulis traitent plus de 900 dossiers chaque année et ont deux types de profil: taxateur fiscal et inspecteur fiscal. Les seconds ont des compétences approfondies en matière fiscale et comptable, et possèdent davantage de diplômes. Cette division s’occupe notamment de dossiers dans des environnements particuliers tels que l’immobilier, la finance ou l’industrie, qui utilisent des structures économiques et comptables complexes. Elle contrôle aussi tous les documents liés à la déclaration d’impôt et à ses annexes, ou ouvre les procédures en rappel d’impôt ou soustractions pénales fiscales.

Électricité et essence

Chaque contribuable peut être entendu par l’autorité de taxation, afin de fournir la justification complète et détaillée de sa déclaration, selon l’article 182 de la loi sur les impôts directs cantonaux. Selon deux experts fiscaux que nous avons consultés, l’Inspectorat fiscal peut aller très loin dans ses recherches. Pour déterminer le lieu de résidence principal, il peut ainsi s’intéresser aux relevés d’électricité et d’eau, analyser les factures de téléphone, regarder où les retraits d’argent ont lieu, où l’enfant est scolarisé, où le plein d’essence est fait. Il peut également éplucher les relevés bancaires pour examiner où les dépenses sont effectuées. Il lui arrive enfin de «fliquer» les contribuables pendant plusieurs semaines pour déterminer leur lieu de résidence. Pour déterminer si les déductions de transports sont licites, l’Inspectorat peut notamment compter le nombre de pleins d’essence faits, à condition que le contribuable ait payé avec une carte. Quand le contribuable dit effectuer quelque 30 000 kilomètres par an (Pascal Broulis affirme que c’est son cas), l’Inspectorat a aussi la possibilité de regarder les factures du garage pour se faire une idée. Celui qui fait beaucoup de kilomètres doit en principe faire réviser son véhicule plus souvent que celui qui le prend peu. «L’Inspectorat fiscal a une marge de manœuvre importante. Encore faut-il qu’il ait envie d’éplucher les comptes de son magistrat de tutelle. C’est problématique», relève un expert fiscal qui préfère rester anonyme.

L’expert indépendant

Le Conseil d’État peut mandater un ou plusieurs experts. Il pourrait prendre une décision ce mercredi. Quelle sera la latitude de cet expert? Cela doit encore être défini. Il est possible qu’il ait le même pouvoir que l’Inspectorat fiscal. Il pourra alors demander à Pascal Broulis tous les documents qu’il estime nécessaires pour se forger une opinion. Mardi, le Conseil d’État a annoncé que le résultat du contrôle et de l’expertise sera rendu public.

F.C.