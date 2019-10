Le déroulé de ce dimanche électoral dans le canton

ABO+ Par Renaud Bournoud et Mathieu Signorell 17.10.2019

Elections fédérales Seize des 18 conseillers nationaux vaudois sollicitent un nouveau mandat. C’est l’une des plus grandes délégations. Mais ce n’est pas suffisant pour peser sur la politique fédérale. Plus...

Suisse Qui seront les politiciens qui siégeront au Conseil national et au Conseil des Etats pour la prochaine législature? Réponse dès 12h et jusque tard dans la soirée. Plus...