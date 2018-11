Le dessinateur lausannois André Paul est décédé

«Notre papa a déposé définitivement ses crayons et sa plume ce matin du 9 novembre 2018 à 7h30. Il a tiré sa révérence avec bravoure et élégance, comme toujours.» C’est par ces mots qu'Agnès Brun et Geneviève Perret, les deux filles du dessinateur et peintre lausannois André Paul (Paul-André Perret de son vrai nom), ont annoncé ce lundi dans un communiqué son décès.

Considéré comme le «papa» des dessinateurs de presse romands, André Paul allait célébrer ses 99 ans le 27 décembre prochain, avec plus de huitante ans d’activité artistique au compteur.

Né au Locle

Originaire de La Sagne (NE) et né au Locle le 27 décembre 1919, il a fait ses classes primaires à Bienne, où son talent pour le dessin a été remarqué très tôt. Après l’Ecole des arts industriels du Technicum de Bienne, il complète sa formation de graphiste à Paris à l’Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il choisit une carrière de dessinateur publicitaire pour des grands magasins (à l’époque, ces objets étaient dessinés plutôt que photographiés). En 1948, Il épouse Anne-Marie Terrier, qui lui donnera deux filles, Agnès et Geneviève, et qui décédera en 1980.

Grande histoire d’amour avec le Pays de Vaud

La grande histoire d’amour avec le Pays de Vaud débute en 1949, lorsqu’il s’établit à Lausanne. Ses premiers dessins de presse paraissent dans L’Illustré, puis c’est la rencontre avec Jack Rollan en 1952 et la folle aventure du «Bon Jour de Jack Rollan» jusqu’en 1959, un hebdomadaire qui sera tiré jusqu’à 100'000 exemplaires. Cette collaboration foisonnante ancrera André Paul dans le cœur des Vaudois, avant la consécration avec son dessin dominical dans La Tribune de Lausanne, qui deviendra Le Matin dès 1972. Il collabore à beaucoup d’autres titres de presse (comme La Suisse ou la WeltWoche), mais refusera les avances du Canard Enchaîné. Pour l’anecdote, deux de ses dessins paraîtront dans le New York Times!

En parallèle, André Paul réalisera une magnifique et prolifique carrière dans l’illustration, notamment pour une quarantaine de San Antonio de Frédéric Dard, L’Humour gourmand chez Nestlé, ou le Livre d’or du centième anniversaire de la société d’étudiants Valdesia.

A noter que durant l'été 2019, la Maison du Dessin de Presse à Morges va lui consacrer l’exposition maîtresse de son dixième anniversaire sous le titre: «Dessins de pressoir». L’artiste était d'ailleurs heureux de cette perspective et se disait prêt à «reprendre ses crayons pour l’occasion». (24 heures)