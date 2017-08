Le dico générationnel: «Tchoin», nom fém.

Définition: «La go, là, c’est p’têtre une fille bien, mais on préfère les tchoins, tchoins, tchoins». Voilà pour le contexte, plein de poésie... Dans la bouche du rappeur français Kaaris, cela sonne presque comme un compliment. Le chanteur né à Abidjan a récemment popularisé le terme avec un morceau dédié à ces belles aux moeurs légères. «Elle veut Mauboussin-ssin, tchoin. Vrais ou faux seins-seins, tchoin. Tchoin, tchoin, tchoin», poursuit-il, bien entouré, dans un clip provocateur, qui a cartonné lors de sa sortie. Et fait bondir les défenseurs de la cause des femmes.

La tchoin (qu’on trouve aussi orthographié tshoin), c’est donc une fille de petite vertu, une fille facile qui joue de ses charmes. Selon plusieurs sources, le terme est issu du nouchi, un langage argotique de la Côte d’Ivoire, où il désigne une prostituée.

Synonymes: Il faut chercher les pendants masculins. Mais pour décliner cette attitude au féminin, la palette est large entre la basique putain et la désuette femme à la cuisse légère. Prenons la coureuse, la marie-couche-toi-là, la catin, la roulure ou la traînée. La biatch – la bitch en anglais ou la tcheubi – a toujours la cote. Plus loin de nous, la gourgandine prenait des airs de friandise. «Oh! une gaupe, une gourgandine, une femme de moeurs équivoques», s’écria le curé chez Balzac. En bon vaudois, on parle d’une gueïupe pour ce genre de fegnioles. (24 heures)