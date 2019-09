Le docteur Mathez condamné à deux ans de prison avec sursis

Les juges plutôt cléments face aux médecins

«Avec le recul, je pense qu’il s’agissait d’euthanasie active» a reconnu la semaine dernière le docteur Mathez devant la Cour correctionnelle de l’Est vaudois. Ce faisant, il admettait s’être livré à un acte considéré comme illégal en Suisse, à savoir administrer un produit létal à sa patiente. Par opposition à l’euthanasie passive, admise, qui consiste à administrer une dose plus importante d’un médicament destiné à soulager les souffrances, en admettant le risque de tuer.



Beaucoup de médecins s’en sont ouverts en marge de cette affaire, ils ont aussi pratiqué l’une ou l’autre forme d’euthanasie, dans un huis clos avec leur patient. Les cas de médecins dénoncés sont peu nombreux et lorsqu’ils le sont, la jurisprudence de ces dernières années montre que les juges ont trouvé le chemin vers une sanction plus légère que celle demandée.



Ainsi de l’ex-médecin cantonal Neuchâteloise, Daphné Berner. Elle avait été poursuivie pour «meurtre sur la demande de la victime», l’article 114 du Code pénal, passible de 3 ans de prison au maximum. Elle avait été acquittée fin 2010 et le Ministère public avait renoncé à faire appel.



La doctoresse, membre du comité d’Exit, avait accompli elle-même le dernier geste de l’assistance au suicide pour une patiente devenue quasi incapable de se mouvoir. Les juges avaient estimé que la nécessité dans laquelle se trouvait la patiente avait rendu le geste licite. Elle souffrait d’une maladie incurable, en phase terminale et endurait des souffrances insupportable.





Plus récemment, cet été, une médecin de Bâle-Campagne poursuivie pour meurtre a été acquittée, mais condamnée à 15 mois de prison, avec sursis, pour violation du droit sur les produits thérapeutiques. Elle était accusée d’avoir pratiqué une aide au suicide irrégulière sur la personne d’une sexagénaire atteinte d’une maladie psychiatrique.



Le ministère public estimait que la patiente ne disposait pas d’un discernement suffisant pour évaluer les conséquences de son choix de mourir. Les juges ont considéré que la défunte était au contraire encore en mesure de savoir quelles étaient ces conséquences.