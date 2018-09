Le domaine de Mobutu encore une fois mis en vente

La propriété a beau être à l’écart de tout voisinage direct, plusieurs habitants de Savigny n’ont pas manqué de relever le ballet d’ouvriers qui vont et viennent dans l’immense domaine des Miguettes, aussi appelé domaine Mobutu. «Des travaux d’entretien sont actuellement en cours pour que nous puissions mettre cet objet en vente», explique Jean-Raphaël Fontannaz, porte-parole d’UBS, ajoutant que peu avait été entrepris ces dernières années pour maintenir l’immense domaine en état.

La demeure, qui a jadis appartenu à l’ex-dictateur du Zaïre, n’en est pas à se première mise en vente. À la mort de Mobutu, en 1997, elle avait été mise sous séquestre à la suite de la demande d’entraide judiciaire de son pays. Une première vente aux enchères s’était soldée par un échec avant que le domaine soit vendu à un homme d’affaires et à sa femme, en 2001. Le couple l’avait acquis pour 3,1 millions de francs avant de le rénover et d’agrandir le tout pour 12 millions. Un divorce et des revers professionnels plus tard, UBS, où avait été contractée l’hypothèque de 5,9 millions, saisissait l’Office des poursuites qui mettait la demeure, une nouvelle fois, aux enchères.

Prix pas fixé

Estimé à 18 millions par un bureau d’architectes, le domaine Mobutu, qui compte notamment une maison d’hôtes, un court de tennis, une piscine, un pool house et des jardins à la française au milieu d’un parc de 30 000 m2, avait finalement été racheté un peu plus de 6 millions par UBS, soucieuse de couvrir ses créances hypothécaires. Selon nos informations, l’ex-copropriétaire avait joué les prolongations, bloquant tout projet de revente et poussant la banque à négocier avec elle.

«Le marché de l’immobilier de luxe est aussi particulier que fluctuant et il a connu de nombreuses corrections ces derniers temps»

Désormais de nouveau libre, la demeure est donc remise sur le marché. Mais à quel prix? «À ce stade, il n’est pas encore fixé, répond Jean-Raphaël Fontannaz. Nous sommes en contact avec des courtiers immobiliers pour avoir le pouls du marché. Le marché de l’immobilier de luxe est aussi particulier que fluctuant et il a connu de nombreuses corrections ces derniers temps.» L’écart entre l’estimation et la facture dont a dû s’acquitter UBS le confirme: le secteur de l’hyperluxe immobilier, un peu à part, n’obéit pas aux règles traditionnelles.

Marché à part

Directeur de l’agence Naef Prestige de Nyon, Nicolas Sabater est bien placé pour en parler. «Dans ce marché, les prix peuvent beaucoup varier et sont donc plus difficiles à déterminer. Il y a peu de ces objets, dont le prix de vente démarre à plus de 10 millions, et la clientèle potentielle est également peu nombreuse. En revanche, les éventuels intéressés ont évidemment les moyens et fonctionnent beaucoup au coup de cœur. Essentiellement composée d’étrangers, cette clientèle n’est pas attachée à un lieu précis mais à un environnement, fiscal ou encore de formation pour ses enfants. En deux jours, ils visitent aussi bien des objets à Genève que sur la Riviera en passant par La Côte», explique le responsable, qui ajoute que ce marché de niche se porte plutôt bien. «Cette année, nous avons déjà vendu quatre objets à plus de 10 millions. Nous en avons même un à 55 millions, je suis confiant quant au fait que nous le vendions relativement rapidement.» (24 heures)