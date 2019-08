Le festival de Woodstock en revival à La Chaux

Le Festival de Woodstock, un événement qui s'est transformé en rassemblement de masse chaotique inédit, non loin de New York, a marqué toute une génération éprise de libertés s'exprimant à travers la nouvelle vague musicale. La fièvre rock’and roll et hippie de ce fameux été 69, année érotique, va-t-elle renaître à La Chaux près de Cossonay? Les organisateurs du festival Woodstock 2019 50 ans après en rêvent, eux qui veulent faire «revivre l’ambiance cool du Peace and Love au milieu de la campagne vaudoise».

Les 15, 16 et 17 août, 50 ans après jour pour jour, une quarantaine de musiciens de 15 à 75 ans, vont ainsi égrener les fameux morceaux de l’époque, dont certains sont entrés dans la légende et gravés dans la mémoire collective. L’anniversaire sera fêté par un répertoire de trois heures et demie sur scène reprenant les compositions les plus emblématiques de cette époque. De quoi rééentendre les titres de Crosby, Stills & Nash, The Who, Joan Baez, Carlos Santana, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Arlo Guthrie, Joe Cocker, etc.

Le grand initiateur de cet événement musical s’appelle Jacques Saugy, prof de guitare habitant près de Morges, qui a réuni ses amis musiciens professionnels, élèves et amateurs de musique. Ils répètent depuis des mois ce spectacle «en revival» chez lui. L’homme est coutumier du fait. Il a déjà monté de tels événements autour des partitions de «The Wall» (Pink Floyd) et «Tommy» (The Who).