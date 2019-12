Le futur ex-magistrat Frédéric Grognuz obtient deux mois de salaire en plus

Frédéric Grognuz touchera deux mois de salaire, en janvier et en février, comme un membre de la Cour des comptes… alors qu’il ne le sera plus. «Dans le cadre d’un crédit supplémentaire compensé décidé par le Conseil d'État le 27 novembre pour la Cour des comptes sur le budget 2019, il est prévu 33'300 francs brut, somme soumise aux charges sociales, pour M. Grognuz», indique le chef du Département des finances, Pascal Broulis. Le gouvernement a ainsi techniquement conclu plusieurs mois de tensions pour la Cour des comptes et les organes du parlement.

Travailleur temporaire

Frédéric Grognuz restera dans la Cour comme «travailleur temporaire». Alors qu’on s’attendait à le voir partir le 31 décembre, comme ses deux collègues Anne Weill-Lévy et Eliane Rey, il ne l’a pas entendu de cette oreille et a obtenu de rester deux mois de plus. Rappelons que la Cour des comptes, dans sa nouvelle composition pour 2020-2025, entrera en fonction le 1er janvier. Guy-Philippe Bolay, Nathalie Jaquerod et Valérie Schwaar ont été élus le 11 juin par le Grand Conseil. En mai, après hésitation, Frédéric Grognuz a renoncé à se présenter pour un nouveau mandat de six ans.

Que fera-t-il donc, pour le même salaire que les trois nouveaux, mais sans les pouvoirs de magistrat? À lire le rapport de la Commission des finances (COFIN) sur le budget 2020, le «travailleur temporaire» Frédéric Grognuz devrait «être à l’entière disposition de la nouvelle Cour pour la renseigner ou effectuer les travaux demandés».

Pas prévu au programme

Or cette activité n’était pas prévue au programme. En juin dernier, quand la nouvelle Cour des comptes a été élue, il n’a pas été question de confier cette activité à quiconque. Rien de tel dans le rapport de la Commission de présentation du 28 mai, qui a donné ses préavis sur les candidats. En bonne logique, les députés croyaient que les trois anciens plieraient bagage pour le 31 décembre, puisque les trois nouveaux entameraient leur fonction le lendemain.

Alors que s’est-il passé depuis le mois de mai? Au départ, seul Frédéric Grognuz semble comprendre qu’il se voit à la Cour des comptes jusqu’au 29 février 2020, malgré les élections qui approchent. Il l’a écrit dans sa lettre «envoyée à la Commission de présentation le 10 mai 2019 et distribuée à tous les commissaires le 15 mai», précise-t-il. Mais aucun des 9 députés membres, issus de tous les groupes politiques, n’aurait vu passer le puck.

Quand le problème est apparu, les trois membres de la Cour des comptes se sont-ils entendus? Mystère. Vice-présidente, Anne Weill-Lévy se veut silencieuse: «Au vu du serment que j’ai prêté, je ne peux que me taire, sauf face à mes collègues de la Cour et des personnes autorisées.» Eliane Rey, autre vice-présidente, concède que les deux mois de salaire de son collègue Grognuz ne figuraient pas au budget 2020: «Au moment de l’établissement du budget 2020, la situation n’était pas connue», indique-t-elle. Frédéric Grognuz rencontre Yves Ravenel le 24 juillet 2019 «afin de discuter de cette situation exceptionnelle», explique le second. Le fait que Frédéric Grognuz est entré en fonction le 1er mars 2014, constitue «une donnée inconnue des organes du Grand Conseil», explique aujourd’hui Yves Ravenel. Ces derniers, Bureau et Commission de présentation, pensaient que Frédéric Grognuz, élu le 17 décembre 2013, finirait son mandat le 31 décembre 2019, l’offre d’emploi le précisait aussi.

«C’était clair»

Philippe Jobin, président de la Commission de présentation, confirme: «Il était clair, en 2013, que nous élisions trois personnes qui allaient accomplir leurs mandats du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, selon le rapport de la commission.» Frédéric Grognuz, lui, n’est pas d’accord: «À la question posée par la Commission de présentation lors de son audition en novembre 2013 de savoir quand je pourrais commencer le mandat, j’ai répondu que cela serait au plus tôt le 1er mars 2014.» Le 24 juillet, Yves Ravenel a obtenu un avis du chef du Service juridique et législatif de l’État qui peut rassurer Frédéric Grognuz: il a bel et bien «un droit à conserver son poste jusqu’à la fin de sa période de fonction, soit le 29 février 2020».

La COFIN suit ce raisonnement, dans son rapport de novembre. Elle écrit que «le bureau du Grand Conseil a admis la solution préconisée par le sortant Frédéric Grognuz, à savoir de toucher sa rémunération légale sans avoir le titre de magistrat». Pour son président, Alexandre Berthoud, la COFIN n’est pourtant en rien responsable: «Il y a eu manifestement une erreur dans le processus de remplacement des magistrats, mais j’ignore de qui cela vient, affirme-t-il. Je ne sais pas pourquoi le mandat de monsieur Grognuz ne s’achève pas le 31 décembre 2019.» Quant au bureau du Grand Conseil, il n’a fait qu’offrir ses «bons offices», n’ayant pas de «compétence décisionnelle» dans ce dossier, précise Yves Ravenel.