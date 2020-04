Le gouvernement vaudois prépare le redémarrage de lundi

Dès lundi, masques pour tout le monde! Enfin presque. Ils seront disponibles pour le secteur public et parapublic cantonal et communal. En plus des masques, l’État distribue les solutions hydroalcooliques et les vitres en plexiglas à toutes les entités qui en demandent.

«L’hygiène des mains et la distance sont les mesures de protection toujours essentielles et demeurent évidemment valables, martèle Béatrice Métraux, la ministre de la Sécurité et de l’Environnement. Les masques doivent être utilisés quand les distances ne peuvent pas être respectées durant l’activité, c’est-à-dire quand deux personnes sont à moins de deux mètres pendant plus de quinze minutes.»

Restriction à la caisse

Quel est l’état exact des stocks? Le chef de l’État-major Denis Froidevaux ne le chiffre pas: «Le stock actuel permet de faire face à la première vague de demandes du Canton et des Communes, qui devrait avoir lieu la semaine prochaine. Nous cherchons en permanence à en acquérir. Un problème qui va certainement survenir est que la demande de la population va dépasser la capacité des grands distributeurs. Le cas échéant, nous pourrons aussi alimenter leurs stocks pour leur confier la vente de ces masques.»

L’État peut aussi fournir des masques à une entreprise qui peut prouver qu’elle a échoué à le faire. Chacun pourra acheter un maximum de 50 masques par jour dans les commerces: une nouvelle règle cantonale pour éviter des stocks excessifs.

«Toutes les activités économiques doivent avoir un plan de protection sanitaire», résume Philippe Leuba, ministre de l’Économie, puis ajoute: «Il appartient à chaque employeur d’élaborer ce plan qui doit respecter les mesures de l’OFSP.» Et ces plans ne sont pas soumis à la validation de la Confédération ou des Cantons. Pour les contrôles, son département est aux manettes. Comme c’était déjà le cas pour les contrôles des chantiers et de l’industrie. Conçus pour la protection des clients, des employés et des plus fragiles, ces plans doivent suivre le modèle mis sur pied par le SECO et l’OFSP.

Des nouveautés en matière de dépistage sont annoncées par la ministre de la Santé, Rebecca Ruiz. Depuis le 22 avril, la Confédération a élargi les critères d’accès. Si vous présentez des «symptômes aigus des voies respiratoires», avec ou sans fièvre, vous avez droit au dépistage. Idem si vous perdez l’odorat et le goût ou si vous avez des douleurs musculaires.

La méthode? Passer par www.coronacheck.ch et s’orienter, si nécessaire, vers son médecin ou vers un centre de dépistage. Les résultats négatifs sont signifiés par SMS alors qu’une personne positive est contactée par téléphone. Attention à ne pas confondre ces frottis avec l’examen sérologique via une prise de sang, qui sert à savoir si on a été infecté par le passé.