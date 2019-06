Le jet d'eau abreuve déjà la polémique

Pour un peu, les Lausannois qui passaient mercredi matin à Saint-François, par une température frôlant déjà les 30 degrés, se seraient bien rafraîchis sous le jet d’eau qui leur est apparu, au milieu de la chaussée. «L’eau et vous», qui sera sans doute l’installation phare du prochain Lausanne Jardins 2019 (du 15 juin au 12 octobre), était testée pour la première fois en situation réelle. Elle a en tout cas fait son effet.

L’idée du jour, c’était de tester le jet d’eau dans le trafic en synchronisant son jaillissement sur les feux de circulation. Les essais ont été concluants. Dès le 15 juin, il sera actionné toutes les huit phases de feux rouges pendant une petite vingtaine de secondes, soit environ toutes les dix minutes, de 8 h à 20 h. Comptez 95 litres d’eau potable projetés en l’air à chaque fois. Soit 570 litres par heure ou 6840 par jour. Sur l’ensemble de la manifestation, il est estimé que le jet aura propulsé 814 mètres cubes d’eau. Trois fois moins qu’une piscine olympique de deux mètres de profondeur. Et déjà sur les réseaux sociaux, les esprits s’échauffent.

«Quel gaspillage!» «Un jet d’eau, même provisoire, cela reste une aberration», «Et pendant ce temps, en Somalie…». Des critiques que les concepteurs de «L’eau et vous» attendaient, eux qui rappellent que la mission du jet d’eau est justement d’interpeller la population sur la place de l’eau en ville. «En échappant aux canalisations et à sa destination, l’eau du jet nous offre une fraction de liberté.» Ils rejettent cependant toute accusation de gaspillage. L’eau du jet est récupérée par le système des eaux claires et retourne au lac sans autre forme de traitement. «Un jet est l’équivalent d’une dizaine de chasses d’eau. C’est un prix raisonnable à payer pour sensibiliser le public à la place de l’eau en ville et à notre rapport à ce précieux liquide», estiment ses auteurs. (24 heures)