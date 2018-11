Le jour où l'affaire Nicod/Orllati a débuté

Le silence de Bernard Nicod

Le prévenu le plus célèbre de l'affaire, le roi de l'immobilier Bernard Nicod, fait valoir son droit au silence face à la justice. Il a notamment été auditionné le 11 janvier 2018. Les raisons de cette attitude? Il affirme qu'il «ignorait tout du dossier constitué à son encontre et dont la consultation lui a été refusée».

La liste de ses interrogations est étendue: quelles sont les bases qui permettent de dire que les accusations qu'on lui prête seraient mensongères, quelles investigations ont été menées par l'Etat et par le procureur pour le déterminer. Et encore, quelle est la validité des sondages effectués à la pelle mécanique sous la direction du procureur qui a classé le dossier de la pollution, alors même que l'Etat, dans sa dénonciation pénale, demandait des «forages/carottages» en profondeur. Bernard Nicod affirme ne disposer que d'«informations parcellaires». Il demande, «depuis des mois», un accès complet au dossier.

Le procureur général Eric Cottier répond que le ministère public respecte les procédures: «Si les parties ne sont pas satisfaites d'une décision ou d'autres actes de procédure, elles peuvent utiliser les nombreuses voies de droit ouvertes par la loi. En l'espèce d'ailleurs, un tel usage des voies de recours ou autres procédés juridiques ou judiciaires a été fait par les protagonistes et personnes concernées». Le procureur général ne fait pas de commentaire les enquêtes en cours: «Le ministère public ne voit pas de motifs de communiquer en l'état».