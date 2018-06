Le journal, arme de proximité massive, cherche à se réinventer

Le papier est un bien

Ce journal existe encore. Profitons-en pour nous poser la question de l’aide à la presse. Une question brûlante. La mort du «Matin», dans sa version papier, est le dernier événement marquant d’une longue suite de «restructurations» qui frappent le paysage médiatique romand. «Il y a déjà eu beaucoup de fusions et de disparitions par le passé, mais là on arrive dans le dur», alerte Philippe Amez-Droz, spécialiste de l’économie des médias à l’Université de Genève.



Le Conseil d’État vaudois s’apprête à plancher sur des pistes d’aide à la presse durant ses vacances d’été. Quant au Conseil fédéral, il vient de mettre sa nouvelle loi sur les médias électroniques en consultation. Mais les titres régionaux n’ont rien à attendre de ce texte de loi.



Remèdes encore filandreux



Les maux qui affectent la presse écrite sont identifiés depuis de nombreuses années: chute des revenus publicitaires et évolution des modes de consommation de l’actualité. Pour ne citer que les plus flagrants.



En revanche, côté remèdes, c’est encore filandreux. «Nous sommes amenés à y réfléchir, ce n’est déjà pas si mal, note Nuria Gorrite, présidente du gouvernement vaudois. Le Conseil d’État et le Grand Conseil sont convaincus que les pouvoirs publics doivent inventer quelque chose, même s’ils ne peuvent pas tout faire.» L’Exécutif vaudois a promis à son parlement de venir cet automne avec des propositions.



Les autorités ont conscience qu’une presse locale et régionale est «vitale» dans un système démocratique comme le nôtre, où le citoyen est très impliqué. Seulement, les solutions ne sont pas simples, comme le résume la présidente: «La réalité de la presse est très contrastée. Les titres locaux tirent la langue, mais il y a aussi des grands groupes qui dégagent des bénéfices substantiels. Dès lors, il est difficile pour le contribuable d’aller injecter de l’argent dans un groupe qui ne fait pas de pertes.»



Il est également délicat pour les politiques de prendre des mesures pour des médias censés porter un regard critique sur leur action. «Si la Ville de Vevey finançait un journal, par exemple, comment celui-ci aurait-il traité les différentes affaires qui secouent actuellement la Municipalité?» s’interroge Serge Reymond, membre de la direction de Tamedia. Le groupe est fermement opposé à une aide directe. «Cela va à l’encontre de la liberté de la presse, estime le directeur des médias payants. Celui qui paie décide et souvent impose. L’État ne doit pas financer directement la presse.»

Le Conseil d’État vaudois, lui, s’est fixé comme objectif inextricable d’aider «les bons», ceux qui en ont «vraiment besoin», sans être «discriminatoire».



Quelle que soit la solution trouvée, Jessica Jaccoud doute que cela résout le problème de fond. «Les grands éditeurs ont cloisonné leurs pertes et leurs bénéfices, explique la présidente du Parti socialiste vaudois et auteur du rapport sur les médias pour le Grand Conseil. Ils ont séparé les revenus financiers des petites annonces du contenu journalistique.»



Tamedia rétorque que cette stratégie est dictée par les consommateurs. «Il y a trente ans, lorsque vous cherchiez un appartement, vous achetiez un journal et vous entouriez les petites annonces, raconte Serge Reymond. Désormais, vous faites votre recherche en trois minutes sur un site d’annonces immobilières. Les modes de consommation changent. Les gens vont directement vers ce qui les intéresse.»



L’information est toujours plus consommée via les géants du Web. À long terme, c’est là que se joue la survie des titres locaux, selon le spécialiste des médias Philippe Amez-Droz. Les Google et autres Facebook pillent les contenus journalistiques. «Il faudra les taxer. Leur régulation passe par la fiscalité», tranche le spécialiste. Mais il y a encore du chemin.



En attendant, pour assurer cette difficile phase de transition vers un nouveau modèle économique, il faut un soutien à la presse. «Nous sommes bien naïfs avec notre îlot suisse de libéralisme face à des acteurs mondiaux, observe le spécialiste. À la limite, une distorsion de la concurrence est moins dommageable que la disparition de notre presse.»



Les nouveaux supports numériques ont bien sûr l’avantage de comprimer les coûts de production des médias. Cela revêt une certaine importance dans un secteur économique exsangue. Mais Philippe Amez-Droz estime que l’on aurait tort de se laisser aveugler par le tout digital: «Avec l’avènement des «fakes news», les gens redécouvrent les vertus du bien imprimé matériel qui apporte davantage de sécurité.» Le journal papier apporte un cadre où l’information est hiérarchisée par des professionnels.



Le papier est assimilé à un bien. Un indice ne trompe pas. Souvent, lorsqu’un média numérique dégage du bénéfice, il se paie une publication imprimée. Ainsi, Facebook vient d’annoncer le lancement d’un trimestriel. Le monde des médias marche sur la tête. Pour Philippe Amez-Droz l’explication est toute simple: «Nous vivons la fin d’un cycle et nous n’avons pas encore déterminé les contours du suivant.»