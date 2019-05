Le livre de Fabien Dunand est en librairie

Fin d'un conflit en justice et d'une censure. Le livre de Fabien Dunand, «Une conseillère d'Etat ne devrait pas dire ça», est paru. «Il est disponible en librairie et dans certains kiosques depuis mercredi matin, principalement dans le canton de Vaud mais aussi dans le reste de la Suisse romande», annonce Emmanuel Vandelle, directeur des éditions neuchâteloises Attinger. L'ouvrage dresse un bilan critique de l'action de la conseillère d'Etat Jacqueline de Quattro, cheffe du Département du territoire et de l'environnement, candidate aux prochaines élections fédérales en vue d'un siège au Conseil national.

Photo contestée

Le livre de Fabien Dunand, ancien rédacteur en chef de «24heures» dans les années 1980, était initialement frappé d'une interdiction provisoire de publication prononcée par le Tribunal civil de l'Est vaudois (mesure provisionnelle). L'obstacle était une photo de la conseillère d'Etat qui représentait, selon elle, une atteinte à son image.

L'éditeur a-t-il obtenu un feu vert de la justice? «Nous n'avions aucune raison de demander une autorisation. Le problème n'était pas le contenu, c'était la photo utilisée en couverture. L'avocat de Mme de Quattro l'avait souligné en audience: il suffit d'enlever la photo pour que le livre puisse être publié. Nous avons refait la couverture intégralement et la photo a totalement disparu», précise Emmanuel Vandelle. A l'intérieur du livre, le lecteur trouvera pourtant quelques images: «Elle font partie du contenu, qui n'est pas contesté», déclare l'éditeur.

Un bandeau qui frappe

La nouvelle couverture est toutefois dotée d'un bandeau: «Le livre interdit enfin disponible». Une promotion qui n'a rien de surprenant après le bras de fer judiciaire. Ce conflit s'est déroulé sur le fond de l'affaire dite Orllati/Nicod: Fabien Dunand est poursuivi en justice par Jacqueline de Quattro et par l'Etat de Vaud, pour calomnie et tentative de menaces alarmant la population, à la suite de ses lettres anonymes envoyées au début de 2017 à propos de suspicions de pollution.

La première version censurée de l'ouvrage avait été tirée à 600 exemplaires. L'éditeur ne fournit pas de chiffre concernant le nouveau tirage, ni le coût de l'opération: «Il s'agit de données internes d'une maison d'édition qui n'ont pas à être révélées», déclare Emmanuel Vandelle. Il précise que Fabien Dunand n'a rien payé et que l'éditeur assume le risque commercial. (24 heures)