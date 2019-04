Le livre sur Jacqueline de Quattro reste interdit

L’ordonnance tant attendue de la présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois, Anne-Catherine Page, est arrivée lundi matin aux mains des parties. D’un côté, Fabien Dunand, ancien rédacteur en chef de «24 heures», auteur du livre «Une conseillère d’État ne devrait pas dire ça» aux Éditions Attinger, qui critique l’action de Jacqueline de Quattro. De l’autre, la politicienne, qui a demandé des mesures provisionnelles pour empêcher la parution de l’ouvrage. Le verdict: la diffusion du texte, bloquée depuis le 27 mars, reste interdite.

Les arguments de Jacqueline de Quattro portent sur la couverture du livre. Selon elle, la photo utilisée pourrait faire croire qu’elle a participé à la rédaction de l’ouvrage. De même que le titre: il peut faire penser à une publication consacrée à l’ancien président français François Hollande, qui avait accordé des entretiens aux auteurs. Une tentative de conciliation sur le sujet a échoué le 17 avril dernier. La mesure, confirmée lundi par l’ordonnance, reste toutefois provisoire. Jacqueline de Quattro dispose d’un délai jusqu’à la fin du mois de mai pour demander un procès qui trancherait le litige sur le fond. En déplacement à l’étranger, son avocat, Me François Roux, devrait s’exprimer à ce sujet ultérieurement.

Les Éditions Attinger et Fabien Dunand peuvent s’opposer à la mesure par le biais d’un appel au Tribunal cantonal. Vont-ils agir dans le délai imparti de dix jours? La décision n’est pas prise, mais c’est à l’étude, explique l’avocat de Fabien Dunand, Me Élie Elkaim. L’auteur, par ailleurs poursuivi en justice par Jacqueline de Quattro et l’État de Vaud en raison d’accusations anonymes diffusées au début de 2017, ainsi que son éditeur ont réagi avec virulence. Ils «déplorent profondément que, pour la première fois en Suisse, un livre politique soit interdit sous le prétexte fallacieux d’une atteinte à l’image d’une personnalité publique. Même Donald Trump n’a pas saisi la justice pour essayer de faire interdire les ouvrages sur sa gestion chaotique de la Maison-Blanche et dont la couverture portait son nom et une photo au demeurant peu flatteuse.»

Le livre sortira «malgré tout», ajoutent Fabien Dunand et les Éditions Attinger, qui n’ont pas voulu faire davantage de commentaires. Est-ce à dire qu’ils seraient prêts à contourner la décision de justice? Non, assure Me Elkaim: «Il n’est pas question de violer l’ordonnance judiciaire. Je rappelle qu’elle ne vise pas le contenu mais l’image. Les lecteurs auront accès à l’ouvrage d’une manière ou d’une autre. La volonté de le publier reste intacte.» (24 heures)