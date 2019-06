Le maître chanteur admet tout, sauf d'être un violeur

Illustré d’une photo de beau mec piquée sur internet, son faux profil sur un site de rencontre devait être irrésistible. Il l’a été en tout cas pour deux jeunes femmes du Chablais, au point qu’elles ont accepté de lui transmettre des photos d’elles nues. Elles ignoraient qu’elles se livraient à un maître chanteur qui allait pourrir leur existence, qu’elles mettaient le doigt dans l’engrenage de la sextorsion.

Ce si charmant correspondant n’y est pas allé par quatre chemins. Si elles refusaient de le rencontrer pour entretenir des relations sexuelles, et même de lui verser de l’argent, il menaçait d’envoyer ces photos à leurs amis, leur famille, à leurs collègues de travail. Il irait même, affirmait-il, jusqu’à placarder ces clichés sur les murs. Elles ont donc cédé, découvrant en vrai un petit bonhomme au physique insignifiant.

Cela s’est passé à de multiples reprises, entre l’automne 2016 et début 2017, sur un parking ou en forêt. Dans la voiture de ce trentenaire père de trois enfants, qui retirait pour cela le siège bébé de la banquette arrière. Plus encore: une des victimes a accepté, en échange d’un renoncement d’actes sexuels de son tourmenteur, de lui remettre 1400 francs de ses maigres économies.

Une femme a fini par porter plainte lorsque le prévenu lui a demandé plusieurs milliers de francs pour effacer toutes les photos compromettantes. L’homme a été arrêté et mis en préventive. Et pendant son incarcération, une seconde affaire quasi identique a été mise à sa charge.

Il risque 7 ans de prison

Condamné en décembre 2018 à 4 ans de prison pour viol et contrainte sexuelle, le trentenaire était rejugé mercredi à sa demande par la Cour d’appel. La procureure Laurence Brenlla avait elle aussi fait appel. Elle a réitéré sa réquisition de 7 ans de prison.

«Oui, j’ai exercé des pressions en envoyant des messages à ces dames, mais c’était uniquement pour qu’elles acceptent de me rencontrer»

L’accusé admet tout, sauf l’accusation de viol et de contrainte sexuelle. Par la voix de son avocat Me Ludovic Tirelli, il estime dès lors que son comportement fautif ne mérite pas davantage que 2 ans avec sursis et il demande sa libération immédiate. Ce ressortissant portugais joue aussi son expulsion de Suisse, car le viol figure sur la liste des infractions entraînant automatiquement cette peine, sauf circonstances exceptionnelles. La Cour n’a pas caché que l’affaire s’annonce assez délicate à juger.

Interrogé, le prévenu a expliqué sa manière de voir l’affaire. «Oui, j’ai exercé des pressions en envoyant des messages à ces dames, mais c’était uniquement pour qu’elles acceptent de me rencontrer, a-t-il soutenu. Lorsque nous nous sommes vus, elles ont accepté librement d’avoir des relations sexuelles avec moi.»

Le tribunal peine à comprendre pourquoi celles qui refusaient de le voir seraient tombées sous son charme une fois en sa présence. Mis face à cette apparente contradiction, l’homme finit par accepter que son raisonnement puisse être pour le moins ambigu: «Maintenant j’en suis convaincu, à l’époque je n’avais pas réalisé cela.» Pour preuve de sa bonne foi, il indique avoir cédé lorsqu’une des femmes a refusé sa proposition de sodomie. «Quand elles disaient non, je le respectais.» La thèse du consentement pourrait être accréditée par l’aveu d’une des plaignantes qu’elle avait été d’accord, mais lors de leurs premiers rapports seulement. Le jugement veveysan retient par ailleurs qu’une des jeunes femmes a déclaré qu’à la fin ils ont rigolé, parlé de choses et d’autres.

Pour le Ministère public, c’est un total de huit viols sur une longue période qu’il convient de retenir. «On n’est pas loin d’une certaine cruauté, dans la mesure où il faisait croire à ses victimes qu’elles avaient le choix», lance la procureure.

Affaire symptomatique

La défense rappelle que la première plaignante avait admis qu’elle était à la recherche d’un «plan cul». Puis que «la seconde a été moins franche, mais a dit être entrée dans le jeu en parlant de choses sexuelles».

Me Tirelli considère que cette affaire est symptomatique: «Internet est un masque sous lequel certains sont amenés à faire des choses qu’ils n’oseraient pas dans la vie réelle. L’accusé a raconté des saloperies, mais les yeux dans les yeux face aux plaignantes, rien ne permet d’affirmer qu’il les a contraintes à des actes d’ordre sexuel. C’est un lâche, mais pas un violeur.»

Verdict dans quelques jours. (24 heures)