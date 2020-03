Le milieu du bâtiment veut pouvoir tirer la prise

Contremaître du bâtiment, Pablo* dirige une équipe de onze personnes sur un chantier de la région lausannoise. Les consignes en matière de distance sociale? «Notre entreprise nous les a fait parvenir, mais elles sont impossibles à respecter!", lâche ce professionnel de la construction. Partout en Suisse et dans le canton, les chantiers ont continué à fonctionner ces derniers jours. Avec des risques de contamination évidents pour les ouvriers, qui travaillent dans la promiscuité.

Sur le chantier de Pablo, il y a une toilette pour onze employés et un conteneur de deux mètres sur trois pour la pause de midi. «Sur une journée, j’ai des contacts avec une trentaine de personnes, explique le chef. On se passe le matériel, des gens m’amènent des bons de livraison à signer… et puis, les employés sont obligés d’être proches les uns des autres pour bosser. Ils ne vont quand même pas se balancer les briques dans la figure! De plus, on nous incite à venir travailler chacun avec son véhicule, mais on les parque où?»

Très préoccupé par cette situation, le syndicat Unia a publié le 17 mars un communiqué exhortant les entreprises à «stopper le travail là où les mesures de l’OFSP ne peuvent pas être mises en œuvre». Le SECO (Secrétariat d’État à l’Économie) est invité à «assumer ses responsabilités» en assurant «que les entreprises concernées puissent régler les coûts salariaux via l’assurance de chômage partiel».

Selon Pietro Carobbio, responsable du secteur Construction chez Unia Vaud, l’activité du bâtiment «n’est pas indispensable et doit être stoppée.» Un avis que partage en partie Georges Zünd, directeur de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE). «On est prêts à se ranger pour des raisons sanitaires, en assurant un suivi concernant les travaux urgents. Certaines personnes ne nous laissent plus entrer dans les appartements parce qu’elles ont peur, des maîtres d’ouvrage arrêtent tout du jour au lendemain… on ne veut pas que le secteur de la construction soit un vecteur de propagation massive du coronavirus. Mais on a besoin de garanties de la part des gouvernements, tant cantonal que fédéral. Les entreprises doivent pouvoir toucher les indemnités de réduction de l’horaire de travail (RHT) rapidement et de manière souple.» Unia et la FVE ont fait parvenir un courrier dans ce sens au Conseil d’État ce 17 mars, confirment les deux partenaires.

Le secteur de la construction n’est pas le seul où les mesures de l’OFSP sont très difficiles à appliquer, selon le Unia. Il existe beaucoup d’autres milieux où «les employés prennent leur pause serrés les uns contre les autres dans un espace restreint, se déplacent dans le bus d’entreprise bondé, se rassemblent en grand nombre dans des magasins parfois étroits ou travaillent côte à côte dans la chaîne de production, détaille le communiqué. Les efforts visant à contenir le coronavirus sont ainsi sapés. Cela suscite à juste raison un sentiment d’insécurité parmi les employés concernés.»

Ce mardi 17 mars encore, des employés du secteur de l’horlogerie ont ainsi travaillé “à quarante dans des ateliers, quasi épaule contre épaule”, selon Noé Pelet, responsable du secteur industrie chez Unia Vaud.

Ce même jour, le Comité Unia des horlogers vaudois a écrit aux entreprises de la Vallée de Joux pour leur demander de fermer afin d’assurer la santé et la sécurité des employés. Selon le syndicat, les mesures de l’OFSP ne sont pas applicables dans la configuration de la majorité des ateliers d’horlogerie. Dans la journée, plusieurs entreprises, dont Audemars Piguet, ont décidé d’une fermeture temporaire des ateliers en raison du Coronavirus. Mais d’autres n’avaient toujours pas suivi en début de soirée.

*prénom d'emprunt