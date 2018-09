Le monde caritatif s’allie aux événements festifs

Samedi, des hordes de furieux se lanceront à l’assaut de 13 km de gadoue entre Aigle et Yvorne à l’enseigne de The Mud Day Swiss 2018 («24 heures» de vendredi). Ce parcours d’obstacles sollicitant des prouesses sportives parfois extrêmes, c’est, dans un autre genre, la réalité du personnel de l’ONG vaudoise Medair, accédant aux recoins reculés du globe pour sauver des vies. En choisissant de verser quelques francs supplémentaires par inscription, les 5000 participants au Mud Day peuvent soutenir l’organisation vaudoise dévouée aux urgences humanitaires. C’est le principe du partenariat caritatif.

«Quand on fait vivre une expérience aux gens, on leur permet de réaliser ce qui se passe vraiment sur le terrain, ils se sentent beaucoup plus concernés», plaide Stéphanie Simpson, responsable des partenariats de l’ONG. Medair sera aussi le seul partenaire caritatif du Mondial de l’automobile de Paris en octobre. Sur son stand, des simulateurs de conduite permettront au public de se mettre dans la peau d’un conducteur humanitaire à bord d’un véhicule tout-terrain en pleine brousse.

Ces partenariats caritatifs, Medair les explore depuis deux ans. «Je trouve que les secteurs du privé et du caritatif ne se parlent pas assez, reprend Stéphanie Simpson. Les organisations humanitaires de notre taille n’investissent pas dans des publicités à la TV, les manifestations sont donc un bon moyen de gagner en visibilité.»

Cette communication mêlant divertissement et sensibilisation est en plein essor. Comme souvent, le mouvement a démarré outre-Atlantique. Sur le Vieux-Continent, d’aucuns la pratiquent de longue date, à l’instar du Paléo. Son fondateur, Daniel Rossellat, confesse ne plus se souvenir de quand date cette tradition. Chaque été, une organisation, souvent liée à l’hôte du Village du monde, se voit offrir un stand conséquent et reçoit un don de 5000 à 10 000 francs tiré de la recette d’un bar. «On ne le fait pas par calcul, mais par responsabilité sociale, parce que cela correspond à nos valeurs, argumente le patron du festival. On a plaisir à mettre en avant des actions dont nous avons souvent pu voir le déploiement sur le terrain et qui méritent que l’on connaisse leur engagement.»

Résultat? «Cela a été assez génial en termes de mobilisation et de visibilité», s’enthousiasme Caroline Abu Sa’Da, directrice générale de SOS Méditerranée Suisse, invitée du Paléo cet été. «Nous avons eu accès à pas mal de médias, quadruplé notre nombre de membres et reçu énormément de demandes de bénévolat.» Impossible en revanche d’évaluer le chiffre d’affaires direct. Les retombées de la manifestation se mêlent à celles d’autres campagnes menées en parallèle.

Le contexte festif n’a pas empêché les festivaliers d’être réceptifs à la détresse des migrants en Méditerranée: «Il n’y a pas eu que des gens enthousiastes, parfois même de l’agressivité. Mais nous avions fait le choix d’un stand très pédagogique et il n’a pas désempli. Par la suite, des bénévoles ont monté une antenne à Nyon et une autre à Lausanne.»

La réciprocité comme levier

À la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO), Beatrix Niser, chargée de communication, inscrit ces partenariats caritatifs dans l’évolution des milieux de la bienfaisance: «Nos organisations sortent de la logique de conférence et d’information. La tendance n’est plus à actionner le levier de la culpabilité mais celui de la réciprocité entre le Nord et le Sud, où l’on apprend les uns des autres afin de relever ensemble les défis du développement durable.» «L’érosion des fonds publics est une réalité et notre notoriété est une part importante de notre recherche de fonds», assume Isabelle Kottelat, responsable communication pour Just for Smiles, fondation dédiée aux loisirs pour personnes en situation de handicap. Ses bénéficiaires prennent régulièrement part à des rendez-vous sportifs populaires. Ainsi, le travail de la fondation est rendu concret pour le public. «Il est difficile d’évaluer les retombées financières de ces événements mais le plus important reste que toujours plus de monde sache ce que nous faisons et prenne conscience que le handicap est un enjeu de société majeur.»

L’approche ne fait pas l’unanimité. «Nous n’avons jamais cherché à faire vibrer la culpabilité des gens, mais il ne s’agit pas non plus de virer dans le superludique, plaide Daniel Tillmanns, responsable de communication romand pour Pain pour le prochain. Il ne faudrait pas réduire le message à quelque chose de trop simpliste. Je préfère quelqu’un qui a saisi la problématique à quelqu’un qui donne 2 francs mais n’a rien compris.» (24 heures)