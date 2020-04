Le monde de la vigne déplore le manque de respect des promeneurs

Malgré un appel lancé il y a quelques jours par les vignerons de Lavaux (24 heures du 3 avril), rien n'y a fait. Les métiers de la terre continuent de subir la pression du public et se mobilisent par un communiqué dénonçant les nombreuses incivilités dans les vignes et les exploitations agricoles.

«Déchets jetés en pleine nature, parking sauvage empêchant l’accès aux véhicules professionnels, pique-niques improvisés hors des places autorisées, jeux sportifs (badminton, frisbee) entre des rangs de vignes ou encore piétinement de cultures, sont pointés par La Fédération Vaudoise des Vignerons, Lavaux Patrimoine mondial, Prométerre et l’Association Vaud Œnotourisme.

Dommages irreversibles

Ces professionnels de la terre soulignent que les terrains et les habitations agri-viticoles sont des propriétés privées et qu’il est interdit d’y pénétrer sans autorisation. À plus forte raison que les plantes en plein éveil sont fragiles. «Il est également important de souligner que les cultures sont en plein éveil et sont très fragiles à cette période, souligne le communiqué diffusé ce mardi. La moindre déprédation peut occasionner des dommages irréversibles sur les cultures». Les promeneurs sont ainsi priés de tenir les chiens en laisse et de rester sur les chemins.

«Un appel à la responsabilité de chacune et chacun est lancé afin de préserver la nature et de respecter le travail des vignerons et des agriculteurs», lancent les professionnels de la terre.