«Le nombre de médecins contaminés est énorme»

Des chiffres, enfin, pour traduire les craintes du terrain. Environ 1'400 médecins vaudois installés dans un cabinet ont répondu au sondage sur le coronavirus lancé la semaine dernière par la Société vaudoise de médecine (SVM). Dès le début de la pandémie, des praticiens tiraient la sonnette d’alarme: ils sont mal équipés pour accueillir des patients infectés ou suspects.

«On nous envoie à la guerre sans armes», résume un généraliste, qui craint de voir la profession décimée.

Des masques et du gel!

Le sondage révèle qu’à ce jour 41 médecins installés au moins sont infectés, ainsi que 203 membres de leur personnel. «C’est énorme, réagit Philippe Eggimann, président de la SVM. Ce taux de contamination est plus élevé que dans le reste de la population. Cela met gravement en cause la stratégie de restreindre le matériel de protection.»

«Tous les soignants devraient porter un masque»

Les sondés le disent clairement: ils manquent de masques et de gel hydroalcoolique (voir chiffres). «Ils demandent du matériel, insiste Philippe Eggimann. L’ensemble du personnel des hôpitaux porte des masques chirurgicaux. Il faut élargir ces recommandations à tous les soignants (cabinets, EMS, physios).» Le président de la SVM va plus loin, militant pour le port universel du masque dans la population. «Des masques artisanaux en attendant que les chirurgicaux soient disponibles, précise-t-il. Ils sont un peu moins efficaces, mais la charge, quand on est dans les magasins, est moins importante que dans les lieux de soins.»

L’enquête confirme un autre problème: la baisse drastique des consultations. Huit praticiens sur dix font état d’une activité inférieure de 50% par rapport à la normale. Loin de l’effervescence des centres dédiés au Covid-19 et des soins intensifs, les cabinets vaudois tournent au ralenti. La population consulte trois fois moins que d’habitude, de peur d’engorger le système ou d’attraper le virus (lire «24heures» du 19 mars et du 2 avril). Paradoxe: leurs généralistes sont désœuvrés.

Éviter une catastrophe

«En appelant leurs patients à risque avec des maladies chroniques, les médecins ont constaté que beaucoup ne vont pas si bien que ça et ont besoin de soins, dit Philippe Eggimann. On a encore les moyens d’éviter une catastrophe sanitaire qui sera pire que le coronavirus. Il faut corriger le tir et éviter que la population décompense progressivement en silence à la maison puis engorge les hôpitaux.»

Il répète le message: les cabinets sont ouverts, appelez votre médecin traitant (lire encadré). «Attendre avec un problème de santé est rarement une bonne idée. Dire à 99,5% de la population qui n’a pas le coronavirus «Restez chez vous et souffrez en silence» est criminel. Je prends l’exemple de quelqu’un qui a de la peine à souffler: c’est peut-être une décompensation cardiaque.»

Le DrEggimann se veut rassurant quant aux risques pris en fréquentant ces lieux de soins. «Il n’y a pas de crainte à avoir puisqu’il n’y a plus, en principe, de mélange entre contaminés et non contaminés.» Demandées dès le début par les médecins installés, des filières séparées ont (enfin) été mises en place pour séparer les patients Covid-19 des autres. Ce sont les fameux centres ambulatoires renforcés, au nombre de seize dans le canton. Ils assurent notamment les tests de dépistage.

Difficultés économiques

Au risque sanitaire de sous-prise en charge s’ajoutent des difficultés économiques. Des dépôts de bilan sont à craindre. Selon le sondage de la SVM, 45% des cabinets ont effectué des demandes de chômage partiel pour leur personnel et s’attendent à manquer de liquidités.

La Société vaudoise de médecine va «intervenir de nouveau auprès des autorités pour que les conditions actuelles de pratique des cabinets médicaux et leur survie économique soient dûment prises en compte, dans l’intérêt prioritaire de la population, mais aussi de nos membres».