Le passage à l'heure d'hiver profite aux malfrats

En 2018, dans le canton de Vaud, 5917 cambriolages ont été enregistrés. Avec un pic observé, comme chaque année, durant la période allant de novembre à mars, lorsque la nuit tombe plus rapidement. «En agissant dans la pénombre, les cambrioleurs savent qu'ils sont plus discrets», explique Olivia Cutruzzolà, cheffe de la section prévention et relations avec les citoyens à la Police cantonale vaudoise. Avant d'ajouter: «Sur cette période, la moitié des cambriolages commis ont lieu au moment du crépuscule.»

C'est pourquoi lundi 28 octobre, les corps de police suisses, en collaboration avec la Prévention Suisse de la Criminalité (PSC) et Sécurité et habitat Suisse (SHS), organisent la 5e journée nationale de prévention contre les cambriolages. Cette campagne nationale vise à sensibiliser la population sur les risques de cambriolages et les mesures de prévention appropriées.

Parmi ces mesures, la police conseille par exemple de simuler une présence par un minuteur ou la programmation de la télévision. Elle rappelle qu'en cas de comportement suspect, il faut appeler sans délai le 117 et veiller aussi que rien ne se passe chez un voisin absent. Bien sûr, il faut fermer les portes à clés, même lors d’absences de courte durée et informer ses voisins lors d’absences prolongées. «Ce n'est pas seulement le rôle de la police de veiller, le citoyen peut également contribuer à la sécurisation de son propre logement», insiste Olivia Cutruzzolà.

La liste des actions cantonales et urbaines ainsi que des indications sur la prévention contre les cambriolages seront disponibles à partir du 28 octobre sur le site www.unis-contre-le-cambriolage.ch.