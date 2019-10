Le patron de Bio c’Bon condamné à cause d’un antimite

Pour avoir commercialisé des biocides non autorisés dans ses cinq magasins vaudois, ainsi que des produits chimiques «dangereux» n’ayant pas été communiqués au Registre des produits chimiques (RPC), le patron de Bio c’Bon Suisse avait été épinglé par la justice vaudoise en avril dernier. Le Ministère public réclamait à son encontre 30 jours-amendes avec sursis, la valeur du jour-amende étant fixée à 80 francs. Le Tribunal de police de Lausanne, cour devant laquelle le patron avait décidé de faire recours la semaine dernière («24 heures» du 25 septembre), a certes diminué la peine, mais il ne l’a pas acquitté comme le demandait son avocat.

A lire: Un antimites envoie Bio C'Bon devant les juges

Les produits incriminés étaient notamment des antimites et des sprays contre les acariens. Ils étaient directement importés depuis la centrale d’achat en France, qui alimente tout le groupe. «Ces produits n’étaient nullement interdits à la vente. D’ailleurs, on trouve exactement les mêmes en vente libre dans d’autres commerces», a rappelé l’avocat de Bio c’Bon devant la présidente du Tribunal. Sauf que la procédure voulait que ce soit son client qui renseigne sur la composition chimique de ces produits au RPC. Ils ont tous été retirés de la vente, et aussitôt remplacés par des produits en tous points identiques, mais livrés par un fournisseur suisse qui avait fait les choses selon les règles.

Pour la justice, le patron s’est rendu coupable d’infraction par négligence et de contravention par négligence à la loi fédérale sur les produits chimiques. Elle le condamne à 5 jours-amendes avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende ayant été fixé à 200 fr. Il écope également d’une amende de 800 fr. et devra s’acquitter d’une partie des frais de justice.

«Nous sommes assez étonnés de ce jugement. L’ampleur de la peine a certes été réduite, mais cela reste une condamnation qui sera inscrite dans le casier judiciaire de mon client», réagit l’avocat du patron de Bio c’Bon. Ce dernier va évaluer l’opportunité d’un recours.