Le plus grand KFC du pays ouvrira au Flon

Le retour annoncé en Suisse de la chaîne américaine KFC, pour Kentucky Fried Chicken, passera par Lausanne. Le spécialiste du poulet frit a décidé de s’installer au Flon, dans les immenses locaux que n’a jamais occupés Philip Morris International, place de l’Europe. C’est en effet là, sur trois niveaux totalisant 900 m2, que cet autre géant américain souhaitait promouvoir son système de «tabac chauffé» IQOS. Avant d’y renoncer.

«Le bail est signé avec KFC. Nous espérons une ouverture au printemps 2019», confirme Marc Pointet. Il est le directeur pour la Romandie de Mobimo SA, la société propriétaire du Flon.

La dernière fois que KFC avait tenté sa chance à Lausanne, comme à Genève d’ailleurs, c’était en 2004. Sans succès. Et revoilà que le Colonel Sanders pointe à nouveau le bout de sa barbichette. Le 5 décembre dernier, il ouvrait un restaurant à Genève. Celui de Lausanne attendra l’année prochaine.

«Nous avions d’autres offres pour cet emplacement, et c’est KFC que nous avons choisi. Il s’est montré très motivé et il nous a fait une très belle offre. Et puis nous voulons que cette porte d’entrée au Flon soit illuminée et vivante jusque tard en soirée. Ce n’est jamais bon d’avoir des endroits où plus rien ne se passe après 19 h dans un quartier où il fait sombre, question sécurité, explique Marc Pointet. Alors oui, KFC c’est de la restauration rapide, on est loin de l’ambiance de nos Garages ou des galeries d’art, mais c’est ça, aussi, la diversité du Flon!»

KFC compte près de 20'000 filiales dans 125 pays. La société veut ouvrir 3 à 5 restaurants suisses en 2018 et 50 ces prochaines années. (24 heures)