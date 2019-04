Le poids public disparaît du paysage vaudois

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c’était une fierté communale, un symbole de prospérité que de pouvoir s’équiper d’un pont-bascule public sur une place bien en vue au centre la localité. Mais les temps changent et ces petits monuments agricoles et viticoles, aussi dénommés poids publics, disparaissent les uns après les autres. Depuis le 22 mars, la Commune de Valbroye soumet à l’enquête publique la démolition de son installation de Combremont-le-Grand, qui n’était déjà plus utilisée depuis quelques années. Une de plus.

«Il dénature le secteur de l’église, et comme le dernier agriculteur qui l’utilisait pour le commerce de fourrage s’est équipé de matériel de pesage mobile, nous avons pris la décision de le démolir», confirme le syndic, Guy Delpedro, suivant ainsi la philosophie actuelle. Là où les ponts à peser existent encore et ne coûtent pas trop cher à l’entretien, ils rendent service, mais sinon, ils sont supprimés.

Le travail du restaurateur

«Depuis les années 1960, le patron de l’Hôtel-de-Ville était responsable de la pesée, ce qui était idéal, car il était toujours sur place et n’avait qu’à sortir de son bistrot pour accomplir sa tâche, avant de reprendre ses activités», se souvient Denis Pidoux, dernier syndic de Combremont-le-Grand. Le peseur encaissait un montant à l’agriculteur de passage en fonction du poids mesuré et un décompte était organisé avec la Commune en fin d’année. Avant de partir livrer les céréales, les pommes de terre ou encore les betteraves, voire de vendre quelques bêtes à un marchand de bétail, le rituel était immuable. Mais les temps changent et, en matière de bascules, le privé remplace désormais la collectivité publique, les industries pesant souvent leurs marchandises à la livraison.

«Depuis les dix dernières années, les poids publics ayant été désaffectés sont bien plus nombreux que ceux que nous vérifions encore à ce jour», confirme Éric Berchier, chef du Bureau des poids et mesures du Canton de Vaud. Dans les faits, la mission de l’office est de vérifier tous les instruments de mesure soumis à la loi fédérale sur la métrologie, notamment ceux utilisés dans le cadre de transactions commerciales. Il s’agit des balances, mais également de nombreux autres instruments tels que des pistolets de distribution de carburant ou des appareils analyseurs de gaz d’échappement ou fumées diesel. Soit un répertoire de quelque 6000 entreprises et de plus de 12'500 instruments, dont environ 180 dévolus au pesage des grosses charges dans tout le canton. Parmi ceux-ci, seuls une dizaine de poids publics ouverts à la communauté sont encore en activité.

C’est notamment le cas de celui de Villeneuve, dont la Commune a décidé de le maintenir actif grâce à une nouvelle vérification obligatoire faite cette semaine. «Mis à part ce contrôle, ce service ne coûte pas grand-chose et ne nécessite surtout aucune énergie, donc son arrêt n’a jamais été évoqué au sein de la Municipalité», explique le municipal Dylan Karlen, en charge de la Sécurité publique, qui gère le poids public. Celui-ci est notamment utilisé durant la période des vendanges.

Pendant la vendange

Selon le site internet de la Commune, le tarif est de 20 francs pour une pesée jusqu’à 10 tonnes, puis 30 francs jusqu’à 20 tonnes et 40 au-delà. «En moyenne, nous organisons une dizaine de pesées annuellement, sans compter que, pendant les vendanges, toutes les caves de la commune reçoivent une clé du poids pour peser leur récolte si besoin», précise le caporal Kevin Gaudard, assistant de sécurité publique.

Durant ses heures de gloire, le poids public était pourtant un partenaire incontournable du milieu agricole ou viticole. Tout ce qu’on achetait ou vendait et qui dépassait les capacités de la balance de la cuisine passait par la mesure du peseur officiel de la Commune. L’instrument se compose souvent d’un plateau en bois mobile sur lequel les remorques ou véhicules étaient installés. Voisine, la cabine de pesage abritait le fléau du système, avec son contrepoids coulissant à l’issue d’un mécanisme souterrain. Dans les campagnes, nombre d’enfants se sont amusés à se balancer sur ce plancher mobile avant de se faire gronder par les aînés face au risque de dérégler cette belle mécanique. Désormais, les grandes fermes, les industries agricoles ou les intermédiaires en charge du stockage sont tous équipés d’instruments de pesage modernes et surtout plus efficaces. «Dans les villages, beaucoup de ces ponts-bascules étaient limités à des capacités de pesage allant de 8 à 24 tonnes. Ce sont les premiers qui ont été démontés quand la Suisse a autorisé les transports d’abord jusqu’à 34 tonnes, puis jusqu’à 40 tonnes, car ils étaient devenus obsolètes», conclut Éric Berchier. Et comme les exploitations agricoles ont diminué dans le même temps, il n’était plus logique pour les Communes de maintenir ce service. (24 heures)