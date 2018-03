Le pont de Sévelin en travaux pour huit mois

Construit en 1967 dans la foulée de l’aménagement de l’avenue de Provence et pour élargir le franchissement des voies CFF, le pont de Sévelin doit être renforcé et assaini. La situation ne permet plus, en l’état, d’assurer à long terme le passage sur cet axe majeur, en particulier pour les poids lourd de 40 tonnes et les convois exceptionnels. Dépourvu d’étanchéité lors de sa construction, ce pont large de 29 mètres a fait l’objet d’inspections complètes en 2005 et 2015. Au fil des années, les infiltrations de sel contenu dans les eaux de ruissellement ont affaibli sa capacité portante. Après assainissement de la structure, un nouveau revêtement à base de béton fibré ultraperformant augmentera cette capacité tout en garantissant une étanchéité efficace sur le long terme.

Les travaux, d’un montant de 2,85 millions de francs, se dérouleront entre les mois d’avril et novembre 2018. Le tapis final sera posé au printemps 2019 lorsque les conditions climatiques seront favorables.

La circulation sera garantie sur toute la durée du chantier, que ce soit pour le trafic motorisé comme pour les cyclistes, les piétons et les transports publics, notamment pour la ligne de bus 16. (24 heures)