Le préfet Dessauges part en campagne en tapant sur ses patrons

«Nous faisons des propositions d’améliorations et, en cas d’échec, je n’aurai pas de problème à reprendre mon poste.» L’UDC Pascal Dessauges est dans une situation particulière, alors qu’il a lancé lundi sa campagne pour remplacer le socialiste Pierre-Yves Maillard au Conseil d’État. Comme préfet du Gros-de-Vaud, il représente le gouvernement dans son district. Mais en même temps cet homme de droite va passer les sept prochaines semaines à marteler que ce même Conseil d’État, à majorité de gauche, fait fausse route sur bien des points.

Néanmoins Pascal Dessauges ne s’en inquiète pas. Il estime qu’il va gagner et, s’il devait perdre face à la socialiste Rebecca Ruiz, il redeviendra le lieutenant du Conseil d’État dans sa région.

Dès lors quels sont les points que critique Pascal Dessauges? En premier lieu les impôts et le social. «Il faut alléger la fiscalité des personnes physiques, avec des déductions ciblées pour garantir un pouvoir d’achat décent, et lutter contre la politique confiscatoire du Canton», démarre-t-il.

«Il faut diminuer l’attractivité des aides sociales et soutenir les bénéficiaires légitimes»

En tapant sur le social, il vise la politique de Pierre-Yves Maillard. «La priorité doit être mise sur la formation, plutôt que de diluer l’argent dans le social. Il faut diminuer l’attractivité des aides sociales et soutenir les bénéficiaires légitimes.»

L’UDC et ses alliés du Parti libéral-radical (PLR) assurent que leur candidat réussira là où les trois précédents champions UDC ont échoué. Parmi eux, on trouve le conseiller national et président de l’UDC Jacques Nicolet. Lui-même était d’ailleurs présent lundi pour lancer la campagne devant les médias. Pascal Dessauges et lui sont issus du monde agricole et disent avoir de bons réseaux en dehors de la politique.

Alors qu’est-ce qui le différencie? «Il n’y a pas forcément de différence, explique Jacques Nicolet. Mais nous passons un message à la population, un message de détermination et de persévérance. L’UDC réessaye à chaque fois. Cette stratégie sera gagnante. Notre but est de mobiliser une part de la population qui ne vote pas forcément.»

Pascal Dessauges note que, jusqu’ici, le parti avait misé sur des candidats issus du Grand Conseil. Lui, au contraire, n’y a jamais siégé, «mais j’ai d’importantes relations associatives et militaires».

Alors que la gauche annonce un budget de campagne de 240 000 francs, l’UDC et le PLR prévoient un montant trois fois inférieur: 80 000 francs. «Sur ce total, précise Jacques Nicolet, l’UDC paie plus de 50%.» (24 heures)