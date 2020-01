Le président du Grand Conseil vaudois démissionne

Yves Ravenel jette l'éponge. Sa récente condamnation pénale semblant - notamment à gauche de l'hémicycle - incompatible avec sa fonction d'élu, l'UDC a décidé d'abandonner son siège de député. Et donc également de président du parlement vaudois.

«Au regard de la déferlante médiatique sur ma vie privée et en tenant compte des conseils avisés de mes proches, il apparaît que la confiance et la sérénité requises pour représenter les Vaudoises et les Vaudois ne sont plus rassemblées», a expliqué ce lundi Yves Ravenel par voie de communiqué.

Le syndic de Trélex s'en va toutefois la conscience tranquille. «Tout au long de ma carrière politique, j'ai eu à cœur de défendre, de valoriser et de représenter les institutions de notre canton. J'ai la conviction de les avoir servies avec loyauté et diligence.»

Dans la foulée, le Bureau du Grand Conseil a salué «sa décision de faire primer l’intérêt des institutions, permettant ainsi au Grand Conseil de continuer à fonctionner sans crise majeure».

L'intérim sera assuré par Sonya Butera, première vice-présidente, qui a déjà dirigé les débats mardi passé.

