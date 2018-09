Le procureur demande que l’on cloue au pilori l’ex- «golden boy» Didier Piguet

«Je crains les Grecs même lorsqu’ils font des cadeaux.» C’est par cette citation de «L’Énéide» de Virgile que le procureur Jérémie Muller a ouvert mercredi un réquisitoire accablant contre l’ex-golden boy Didier Piguet.

Aphorisme fort à propos, car l’homme est essentiellement accusé d’avoir abusé de la confiance de nombreux proches en les plumant dans une opération financière aussi mirobolante que foireuse. Cela lui aurait rapporté au moins 300 000 francs en quelques mois. Et bien davantage si des demandes de prêts de 800 000 francs avaient abouti.

Condamné à 6 ans fin 2009 à Genève pour malversations, l’ex-mécène et ex-président du Servette FC est jugé à Lausanne pour avoir replongé quelques mois après son procès. Pour cette rapide rechute, le ministère public a requis 5 ans et demi de prison, retenant une trentaine d’infractions telles qu’escroquerie, abus de confiance, vol et faux dans les titres. Plus encore, le magistrat a enjoint la Cour de clouer littéralement l’accusé au pilori. «Je demande que le jugement soit rendu public, afin que la population soit mise en garde contre ce prévenu qui a adopté un comportement de même nature que celui qui lui a déjà valu d’être condamné. Je requiers aussi que ce jugement soit transmis à la FINMA (ndlr: haute autorité de surveillance dans le domaine financier)».

«Il a agi par pure cupidité pour un train de vie élevé et il ne regrette pas ses actes»

Les actes reprochés remontent à près de sept ans. Arrêté en mai 2010, Didier Piguet a passé 396 jours en préventive. La longue enquête puis l’instruction lors du procès ne semblent pas lui avoir fait prendre conscience qu’il aurait eu un comportement pénalement répréhensible. Mercredi, le président de Montvallon était à deux doigts de perdre patience dans une ultime tentative de sonder ce que le prévenu admet et ce qu’il conteste.

Le procureur Muller a dressé le tableau d’un homme qui se trouvait alors endetté de plusieurs millions et qui a monté toute une histoire pour se procurer de l’argent liquide. «Il était dans une situation qui devait être intenable pour une personne de son envergure.» Et d’observer que cette situation financière s’est améliorée de façon spectaculaire, Didier Piguet passant d’un statut de démuni à celui de quelqu’un menant grand train, fréquentant les lieux chics, en compagnie d’escort girls haut de gamme. «Il a agi par pure cupidité pour un train de vie élevé et il ne regrette absolument pas ses actes», lance le procureur.

Pour le ministère public, ce retour à bonne fortune découle d’une belle arnaque, la vente de titres boursiers qui n’existaient pas. «Beau parleur, il parvenait à obtenir des fonds auprès de connaissances appâtées par la perspective de gains pharamineux. Il inventait des informations en fonction de ses interlocuteurs, promettant jusqu’à 1000% en peu de temps.»

Le financier déchu soutient qu’une grande partie de cet argent avait été mise au frais en France en vue de l’opération boursière prévue. Mais il refuse de donner des noms. Verdict prochainement.