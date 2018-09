Le procureur général enquête sur le voyage de Broulis

Trois conseillers communaux de SolidaritéS et de Décroissance-Alternatives, les Lausannois Pierre Conscience et Claude Calame ainsi que le Veveysan Alain Gonthier, ont fait part mercredi de leurs soupçons au Ministère public vaudois. En cause: des voyages en Russie du conseiller d'Etat PLR Pascal Broulis en compagnie du milliardaire Frederik Paulsen, président du groupe pharmaceutique Ferring, dont le siège est à St-Prex, et consul général honoraire de Russie à Lausanne, ainsi que de Géraldine Savary, conseillère aux Etats socialiste vaudoise. Les périples, qui remontent à 2012 et 2013, étaient organisés par l'ancien journaliste Eric Hoesli.

Le soupçon porte sur une éventuelle «acceptation d'un avantage» par le chef du Département des finances, et donc des impôts, face à la situation fiscale de Ferring.

Le procureur général du Canton de Vaud Eric Cottier a donné sa position ce jeudi: «Le Procureur général a procédé à un premier examen des faits qui lui ont été soumis. Il a également pris en considération les réponses données par le Gouvernement au Grand Conseil le 11 septembre 2018. En l'état de son analyse, il estime que des investigations préliminaires doivent être effectuées dans le but de déterminer si une instruction, au sens formel et procédural du terme, se justifie».

Géraldine Savary concernée

Géraldine Savary est également concernée par l'action du ministère public vaudois: «Ces investigations pourront au demeurant concerner d'autres personnes. Il est notamment rappelé que, s’agissant de ces voyages en Russie, Mme la Conseillère aux Etats Géraldine Savary a déjà spontanément déclaré y avoir également participé», ajoute Eric Cottier.

Mercredi, Pascal Broulis s'était positionné par rapport à ces soupçons: «J’ai participé durant mes vacances et à mes frais à des voyages privés organisés en Sibérie par M. Éric Hoesli. Monsieur Paulsen a participé à certains de ces voyages et je ne lui suis redevable de rien.» Il ajoutait n’avoir jamais été «en contact avec le dossier fiscal» de Frederik Paulsen.

Réactions

Interrogé au sujet des investigations préliminaires dont il est l'objet, Pascal Broulis ne s'étend pas: «Je prends note de l’ouverture d’un examen préliminaire et me tiendrai à disposition du procureur général. Au vu du caractère médiatique de ce dossier, je peux comprendre le besoin de l’examiner. Je ne répondrai à aucune autre question à ce sujet.»

Géraldine Savary, de son côté, attend des explications du Ministère public. «Je suis à disposition du procureur et de la justice pour les investigations préliminaires. Je n’ai eu aucun contact avec le Ministère public jusqu’ici. La mention de mon nom dans son communiqué doit se baser sur mes propos dans les médias. J’aimerais savoir si l’enquête préliminaire me concerne directement et ce que l’on me reproche.»

Selon elle, il s'agit d'un voyage purement privé qu'elle a payé de sa poche: «Je n’ai jamais caché être partie en Russie. Je me suis déjà exprimée à ce sujet. Il s’agissait de voyages privés, à mes frais, organisés par Eric Hoesli qui est mon voisin, durant la période estivale et sans aucun lien avec mon activité politique, sans aucune apparition ou prise de position publique. Je suis russophile, j’aime la langue russe et la Sibérie. Je sais ce que j’ai payé pour ces voyages et suis prête à le montrer si le procureur en fait la demande.»

Il reste la question de Ferring et de Frederik Paulsen. De ce côté, elle met en avant sa position politique clairement hostile aux forfaits fiscaux. Un forfait dont bénéficie le président du groupe Ferring: «Quant à la situation fiscale de Monsieur Paulsen, je ne la connaissais pas avant qu’elle soit révélée dans les médias. Je me suis toujours battue contre les forfaits fiscaux, ai voté contre les forfaits fiscaux et ai fait campagne contre les forfaits fiscaux.»

Soutien socialiste

Présidente du Parti socialiste vaudois, députée et avocate, Jessica Jaccoud donne des précisions sur la situation de Géraldine Savary: «Je prends note du fait que le Procureur général ouvre une enquête préliminaire et non pas une instruction pénale. Les termes ont leur importance et j’ai toute confiance en la justice. Nous sommes certains que Madame Savary coopèrera avec la justice».

Elle rappelle que Géraldine Savary a elle-même expliqué publiquement avoir pris part à ces voyages à titre privé. «En outre, ajoute Jessica Jaccoud, la lettre de dénonciation citait Monsieur Broulis avec le soupçon d’acceptation d’un avantage. Mme Savary est conseillère aux Etats. Elle n’a aucun lien avec l’entreprise Ferring et sa situation fiscale, et je ne vois pas comment elle aurait pu retirer un avantage de ces voyages.»

(24 heures)