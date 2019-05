Le prof lausannois Dominique Bourg aux Européennes

Il ne sera très probablement pas élu dimanche au Parlement européen, mais il juge que la démarche en vaut la peine. Le Franco-Suisse Dominique Bourg, philosophe et professeur en sciences de l’environnement à Lausanne, «lanceur d’alerte sur le climat», comme il se définit lui-même, figure en tête de la liste française «Urgence Écologie» en vue du scrutin du 26 mai. Regroupant plusieurs mouvements comme Génération Écologie ou le Mouvement des Progressistes, la cohorte de 79 noms revendique l’instauration de l’état d’urgence climatique et dénonce l’inertie des pouvoirs publics face aux catastrophes prévisibles en lien avec le réchauffement.

Verts suisses, Verts français

Ce faisant, elle concurrence Europe Écologie-Les Verts, représenté par Yannick Jadot. Une dispersion contre-productive? «En Suisse, je travaille avec les Verts, se défend Dominique Bourg. Mais en France, ils sont moins préoccupés par l’environnement. Par exemple, ils ne demandent que 30% seulement du financement de la politique agricole commune en faveur du bio, les 70% restants pouvant être laissés à l’agriculture traditionnelle, chimique! Comment voulez-vous que nous soyons d’accord avec ça?»

Discours anxiogène

Dominique Bourg fait partie des scientifiques qui se sont engagés à prolonger le message du rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) recommandant aux responsables politiques de maintenir le réchauffement à 1,5° Celsius d’ici à 2030.

Leur discours alarmant peine à être entendu, tant il est anxiogène. «Nous voulons dire la vérité», plaident les membres de la liste Urgence Écologie, parmi lesquels figurent pas mal de profs, des responsables de mairie ou d’institutions publiques, ou encore des spécialistes de la transition. En queue de liste, on trouve les anciennes stars écolos, Delphine Batho et Antoine Waechter.

«Il existe aujourd’hui une dynamique d’extinction massive, un bruit de fond meurtrier. Et à cela on oppose le déni»

Dominique Bourg précise qu’il n’est pas encarté. «Je mène cette candidature dans la continuité de mon travail à l’université. Il s’agit maintenant de prendre conscience de ce qui se passe.» Le récent rapport de l’IBPES (Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques) sur le recul dramatique de la biodiversité vient appuyer son constat: «Il existe aujourd’hui une dynamique d’extinction massive, un bruit de fond meurtrier, poursuit le professeur. Et à cela on oppose le déni.»

Dans son manifeste, Urgence Écologie pointe le fait que les émissions de gaz à effet de serre ont diminué entre 1990 et 2016 pour repartir à la hausse dès 2017: «L’objectif d’une baisse de 40% des émissions en 2030 est largement insuffisant au regard des recommandations du dernier rapport du GIEC», écrit le mouvement. Pour les militants, l’urgence est telle qu’il n’est plus question de lutte partisane.

Candidature de combat

À cet égard, Dominique Bourg ne cache pas que sa candidature est une candidature de combat, construite en priorité pour faire passer le message. S’il veut obtenir un siège, il doit atteindre le quorum fixé à 5%: «Nos chances sont très faibles, reconnaît-il. Et nous n’avons pas, comme en Suisse, de système d’apparentement des listes.»

Enfin, pour la petite histoire, le candidat s’effare des protocoles de l’élection: «Il y a 34 listes et chaque parti doit imprimer une feuille A4 en 100 millions d’exemplaires. C’est un gâchis, un incroyable coût en papier, un coût en carbone.» Il y a encore loin d’ici aux profonds changements de comportements que le professeur appelle de ses vœux. (24 heures)