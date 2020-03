Le pâté vaudois aura enfin son championnat du monde

Il s’appelle pâté vaudois mais, selon le Patrimoine culinaire suisse, rien ne prouve son origine, d’autant que toute la Suisse en déguste: 5 millions de pièces par année. Mais c’est bien chez nous qu’il est le plus présent et, selon Philippe Stuby, président de la Confrérie de la charcuterie artisanale, il doit peut-être son nom aux Suisses alémaniques, qui le baptisent ainsi.

Après une première tentative lancée en 2009 par la Semaine du goût, avec son Congrès mondial de patéologie, un 1er Championnat du monde du pâté vaudois est lancé cette année. Au départ, la proposition est arrivée à l’Association des maîtres bouchers-charcutiers, qui a interrogé ses membres sur l’intérêt d’un concours. Il a été plébiscité. Elle a donc mandaté la Confrérie de la charcuterie artisanale pour l’organiser, qui a elle-même obtenu le soutien de la Cave Obrist, à Vevey, pour offrir un lieu à la manifestation qui sera publique.

Les producteurs (bouchers-charcutiers, boulangers ou restaurateurs) et les apprentis pourront donc présenter leurs spécialités au mois de juin dans deux catégories distinctes. Elles seront dégustées par un jury dirigé par un champion du genre, Fabien Pairon, Meilleur Ouvrier de France et maître d’enseignement à l’École hôtelière de Lausanne, lui-même auteur d’une bible dans le domaine, «Le Grand Livre de la charcuterie».

Le pâté est une des rares spécialités préparées par plusieurs métiers de bouche et il est peu codifié. La pâte peut être faite au saindoux ou au beurre, même si Fabien Pairon ne jure que par le second. La farce peut contenir différents types de viande, même si le concours a interdit celles de chasse ou l’utilisation de truffes, pour éviter d’en faire un produit saisonnier ou trop luxueux. Les candidats doivent en effet s’engager à vendre leur pâté candidat pendant au moins une année. La contrainte est géométrique: le pâté doit être un cylindre évasé (en bas 4-7 cm, en haut 7-8) «surmonté d’un chapeau de pâte cuite et percé d’une cheminée au centre (hauteur totale 4-6 cm)».

Le jury d’une douzaine de personnes, spécialistes et amateurs, dégustera en public le 6 juin selon une fiche de critères précis qu’a élaborée Fabien Pairon. L’occasion de faire sa fête au pâté vaudois artisanal, tellement meilleur que ces pâles copies vendues sous plastique dans les stations-services.