Le repentir d’un braqueur lyonnais qui a frappé La Côte

Il y a eu des aveux, saupoudrés de quelques dénégations, mais aussi des envies d’avenir, lundi, devant le Tribunal criminel de La Côte. Face aux juges: un Lyonnais de 29 ans, renvoyé pour deux excursions violentes dans la région en avril puis en août 2018. Durant la première, il a braqué, avec deux complices non identifiés, une station-service à Signy.

Le 9 avril, peu avant 5h du matin, ils ont d’abord réclamé que l’une des deux employées ouvre la porte du commerce, en vain. Le prévenu a donc brisé la vitre pour entrer. Avec l’un de ses complices, ils forcent ensuite les deux femmes à les conduire au coffre avant de les faire entrer dans un petit local et d’en bloquer la porte avec une armoire. Les malfrats s’échappent avec 35'000 francs et des clés d’accès à la station-service.

Un épisode que le trentenaire ne conteste pas, niant toutefois avoir brandi un couteau comme indiqué par les victimes. «Seul mon complice avait une matraque télescopique», précise le prévenu. «Je constate que vous avez été condamné en 2009 pour un brigandage commis sur territoire genevois avec un couteau et une matraque, ça ressemble à un mode opératoire», oppose le Ministère public. Une circonstance aggravante que le procureur laissera finalement tomber puisque aucune arme n’a été retrouvée et que les caméras de surveillance étaient en panne ce jour-là.

Quatre mois après ce brigandage, le jeune Lyonnais est de retour, de nouveau avec deux complices. À l’aube du 14 août, il passe la frontière avec un véhicule volé. Le trio espère braquer un garage pour repartir avec «un véhicule puissant». Ils ciblent une carrosserie à Aubonne mais n’emportent finalement qu’une tondeuse à gazon. Le prévenu se décharge, expliquant qu’il n’a pas participé activement à ce vol même s’il n'a pas vraiment protesté. Il admet par contre qu’ils ont ensuite ciblé une Maserati «pour ne pas rentrer bredouilles à Lyon». Celle-ci était garée devant le domicile de ses propriétaires, à Gilly. Les malfrats entrent par effraction à 6h20, trouvent les clés et repartent avec le véhicule.

Course-poursuite sur l’A1

Le prévenu n’a pas le permis mais il conduit et s’engage sur l’A1 en direction de Genève. S’ensuit une course-poursuite avec la police lors de laquelle la Maserati va cumuler les infractions. Excès de vitesse, dépassement par la droite ou encore refus d'obtempérer au signal «stop police». Surtout, en slalomant, le trio percute quatre véhicules dont une moto, blessant sérieusement le pilote. La Maserati s’immobilise finalement après avoir heurté plusieurs fois la glissière de sécurité. Les trois hommes tentent de prendre la fuite en courant mais deux sont interpellés. Le dernier reste non identifié à ce jour.

«J’ai mis la vie des autres et la mienne en danger. J’aurais préféré avoir l’instinct de me garer sur le côté pour être interpellé. Mais quand j’ai vu les gyrophares, j'ai vu le retour en prison et ma vie gâchée, j’ai juste pensé à m’enfuir et je n’en suis pas fier.» Car le jeune homme est déjà tombé plusieurs fois. «J’avais 16 ans lors de mon premier séjour en prison. Aujourd’hui, il me reste 5 ans et demi à purger sur mes dernières condamnations en France – de 12 ans et demi. Si je ne prends pas un autre chemin, je serai toujours en cellule à 50 ans avec 30 ans de prison derrière moi.»

Huit ans réclamés

Un discours «qui laisse une impression de sincérité» au procureur. Ce dernier estime qu’il faudra soupeser ce repentir et la gravité des faits. Car le prévenu «est venu pour voler», et il «a pris des risques insensés sur l’autoroute, mettant en danger un nombre incalculable d’usagers». Évoquant «un parcours de vie qui fait froid dans le dos» et «un braqueur aguerri», le Ministère public demande 8 ans de prison et 10 ans d’expulsion du territoire suisse.

Consciente que son client n’est «pas un enfant de chœur» et refusant de «minimiser des actes qu’il a aussi reconnus comme étant graves», l’avocate Coralie Germond estime néanmoins qu’il mérite «une peine juste et clémente», écartant quelques-uns des nombreux chefs d’accusation, par manque de preuves notamment. Et d’ajouter: «Je ne vais pas prétendre que son parcours est l’unique cause de ses actes, mais il faut mettre sa situation en perspective.» L’avocate souligne alors un contexte familial compliqué, un jeune influençable qui s’est retrouvé «pris dans l’engrenage» mais qui «est désormais conscient qu’il doit essayer de faire quelque chose de sa vie».

Verdict jeudi.