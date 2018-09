Le salaire de Girardin sera-t-il suspendu?

Le Grand Conseil pour «la transparence dans les actes»

«Le Conseil d’État n’est-il pas d’avis que les services cantonaux et les préfectures devraient encourager tout ce qui contribue au bon exercice du principe constitutionnel de transparence, et non entraver les démarches de citoyens ou d’élus cherchant à exercer leurs droits qui en découlent?» Voici l’une des questions au Conseil d’État déposées ce mardi par le député Yvan Luccarini (Décroissance-Alternatives). Cet élu de Vevey réagit à une conséquence de l’affaire Girardin: pour avoir enquêté, Gilles Perfetta, le président de la Commission de gestion, est sous le coup d’une enquête. Yvan Luccarini: «Il y a peut-être plus de résistance à appliquer la transparence dans les communes, non par mauvaise volonté mais par méconnaissance. Mon but est de ne pas rester dans cette impasse où les miliciens ne savent plus ce qu’ils ont le droit de consulter. Les principes constitutionnels nous semblent mal appliqués. Nous voulons que le contrôle citoyen, souhaité par le législateur, soit réellement effectif.»