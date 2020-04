Le semi-confinement fait le lit des sextorsions

«Léo a accepté. Après s’être masturbé devant une femme qui n’existe pas, il subit le chantage de criminels qui menacent de publier la vidéo…» Le petit film de prévention lancé ce jeudi par la police va droit au but. C’est qu’une recrudescence de tentatives d’arnaques virtuelles d’un genre particulier, les sextorsions, est constatée en cette période de semi-confinement. Les criminels en ligne semblent très actifs et la police recommande la même prudence sur internet que celle qu’on adopte dans la vraie vie.

«On estime que la plupart des victimes ont trop honte pour se signaler»

Une dizaine de plaintes ont été adressées à la police cantonale vaudoise depuis une dizaine de jours. «Et ce n’est que la partie visible de l’iceberg, car on estime que la plupart des victimes ont trop honte pour se signaler», estime Olivia Cutruzzolà, porte-parole. Les sextorsions rapportées ont ainsi atteint des adolescents. Le scénario est connu: un contact d’une jolie femme sur les réseaux sociaux, puis on passe aux échanges par voie de messagerie, avant que le séduisant appât ne se dévoile un brin en vidéo, incitant la victime à en faire de même. Or celle-ci ignore que ses faits et gestes sont enregistrés. La demande d’un paiement en bitcoins – une monnaie virtuelle – ne tarde pas à arriver.

La police recommande de ne pas céder au chantage. Reste qu’un rapport de la Centrale fédérale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information (MELANI) a montré qu’une centaine de bitcoins avaient été versés depuis la Suisse par des victimes durant les six derniers mois de 2018. Soit plus de 360'000 francs, au taux de change de l’époque. Mais les dégâts ne sont pas que financiers, puisque les proies d’escroquerie en ligne présentent aussi des séquelles psychologiques.

Que ce soit suite à un contact via les réseaux sociaux, à l’introduction d’un logiciel malveillant dans l’ordinateur ou à la réception d’un e-mail menaçant, la police appelle à ne pas payer. Il s’agit de se protéger en ligne et ne pas faire confiance à un contact que l’on ne connaît que par internet. En cas d’attaque, il vaut mieux conserver des preuves et avertir la police.

La campagne «Et vous? Vous auriez dit oui?» est lancée dans toute la Suisse par les différents corps de police, en collaboration avec le site anibis.ch. Elle est le quatrième volet d’une campagne de sensibilisation au crime en ligne.

Cliquer ici pour visualiser le clip de prévention de la police