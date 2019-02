Le système d'indemnisation des ministres est-il légal?

Le nouveau système d’indemnisation des conseillers d’État vaudois «est tout aussi illégal que l’ancien». C’est ce que persiste à dire l’expert Hugo Casanova. L’ancien juge cantonal fribourgeois, spécialiste du domaine fiscal, a envoyé son avis documenté aux 150 députés en décembre. Juste avant que ceux-ci n’approuvent cette réformette, intégrée au budget 2019. Le document fait sept pages, mais aucun élu n’y a fait référence pendant le débat. «Nous l’avons reçue la veille, c’était tard pour bien l’examiner», regrette aujourd’hui un député de la gauche radicale.

Hugo Casanova avait été mandaté l’an dernier par le gouvernement pour éplucher les déclarations d’impôt du ministre Pascal Broulis. Au passage, il avait alors pointé du doigt une vaudoiserie fiscale: depuis des lustres, les conseillers d’État bénéficient à la fois d’indemnités pour frais non imposables, mais aussi d’une discrète déduction fiscale de 10 000 francs, inconnue même de la Chancellerie. Illégal selon le Fribourgeois, légal selon l’Administration cantonale des impôts (ACI). L’Exécutif avait néanmoins promptement annoncé la remise à plat du système. Mais la proposition soumise au vote du Grand Conseil en décembre ne trouve toujours pas grâce aux yeux d’Hugo Casanova. Qui n’a pas hésité à le faire savoir, quand bien même il a fini son job fin mai et pourrait s’en laver les mains.

La cause lui tient manifestement à cœur. Dans son courrier, Hugo Casanova écrit que sa démarche lui paraît «légitime», qu’il s’agit «de son devoir». Contacté, l’ancien magistrat n’a pas voulu s’exprimer, il s’astreint au silence médiatique qui avait été convenu dès le départ avec le Conseil d’État. L’éminent juriste avait dit en conférence de presse que le gouvernement n’avait pas facilité sa tâche d’investigation. Deux petites tapes sur l’épaule et le voilà qui était renvoyé dans ses pénates fribourgeois. Merci, au revoir.

Déduction hors la loi?

Qu’est-ce qui est contraire au droit selon lui? Le Conseil d’État a certes renoncé au cumul d’indemnités non imposées assorties d’une déduction fiscale. En effet, les allocations pour frais sont désormais intégrées au salaire imposable. En contrepartie, la déduction fiscale, elle, prend l’ascenseur: 30 000 francs à retrancher du salaire imposable et même 33 000 francs pour le ou la présidente du collège. Dans son courrier, l’expert maintient que cette déduction fiscale ne repose sur aucune base légale. Elle dépasse de loin celle valable pour les autres contribuables à titre d’«autres frais professionnels»: 3% du revenu, plafonné à 4000 francs. Au-delà, il faut justifier chaque dépense auprès de l’Administration fiscale. Les conseillers d’État sont dispensés de cette tracasserie, vu qu’il s’agit d’un forfait. Hugo Casanova souligne au passage que le résultat de la réforme n’est que «cosmétique» pour le porte-monnaie des intéressés.

La contre-attaque ne s’est pas fait attendre: en décembre, le gouvernement et l’ACI ont chacun envoyé fissa aux députés un mail contenant leur «détermination». «Tous les aspects de la pratique fiscale cantonale ne sauraient être familiers [à Hugo Casanova], qui tire par ailleurs de sa propre analyse juridique des constats de ce qui est légal et de ce qui ne l’est pas, alors qu’il s’agit pour l’essentiel de divergences de vues et d’interprétation», écrit le Conseil d’État. C’était déjà sa ligne de défense en mai.

Analogie avec les CEO

À l’appui de son argumentaire, il y a toujours la fameuse circulaire No 25 de la Conférence suisse des impôts. Ce «Modèle de règlement des remboursements de frais pour les entreprises» donne des indications sur les allocations pour frais du personnel dirigeant. S’assimilant à des capitaines d’industrie, les ministres y voient «un cadre de référence» sur lequel asseoir la pratique vaudoise. Et rappellent que les municipaux et syndics aussi bénéficient de déductions plus importantes que le commun des mortels, selon le même principe. Lequel est, pour les édiles, fixé dans une directive. L’ACI rappelle aussi que les Cantons «ont une part de souveraineté en matière fiscale».

Cela laisse manifestement songeur l’expert Casanova, car les grandes sociétés privées doivent faire valider auprès du fisc un règlement d’entreprise détaillant les déductions forfaitaires envisagées pour ses dirigeants. «Si l’administration […] décide de faire exception pour certaines catégories de ces principes applicables aux déductions fiscales forfaitaires, on ne saurait affirmer que les personnes qui en bénéficient sont traitées comme n’importe quel contribuable», constate-t-il en conclusion de son courriel. (24 heures)